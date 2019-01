Panamu postihol rozsiahly výpadok elektrickej energie

Rozsiahly výpadok elektrickej energie postihol v nedeľu Panamu, len tri dni pred príchodom pápeža Františka do tejto stredoamerickej krajiny na Svetový deň mládeže.

Spoločnosť ETESA, ktorá zabezpečuje dodávku elektrickej energie, uviedla, že výpadok v rozličných častiach krajiny nastal dôsledkom „chyby v integrovanom národnom systéme“, informovala tlačová agentúra AFP. „Tímy pracujú na obnovení činnosti v čo najskoršom termíne,“ uviedla ETESA na Twitteri.

ETESA, ktorá neposkytla žiadne podrobnosti týkajúce sa príčin výpadku energie, vyhlásila, že elektrický prúd bude obnovený postupne.

Pápež František bude v Paname od stredy do nedele 27. januára. Na Svetovom dni mládeže sa očakáva účasť najmenej 200.000 ľudí.

Pôjde už o 26. zahraničnú cestu pápeža argentínskeho pôvodu odkedy ho v roku 2013 zvolili za hlavu katolíckej cirkvi, a jeho vôbec prvú cestu do Panamy vo funkcii pápeža. Posledným pápežom, ktorý absolvoval cestu do tejto krajiny, bol Ján Pavol II., ktorý do Panamy zavítal v rámci svojho turné po Strednej Amerike v roku 1983.