Počet obetí výbuchu na poškodenom potrubí v Mexiku sa zvýšil na 85

Výbuch sa odohral v piatok v blízkosti mesta Tlahuelilpan v štáte Hidalgo. Tragédiu údajne spôsobili zlodeji, ktorí navŕtali potrubie. Na miesto sa následne zbehli ľudia z okolia, aby si do prinesených nádob nabrali z vytekajúceho paliva. Mnohé obete boli natoľko spálené, že ich dosiaľ nebolo možné identifikovať.

„Po troch dňoch je rozsah tejto tragédie 85 mŕtvych. Tento počet sa žiaľ zvýšil, keď ďalší zranení ľudia prišli o život v nemocnici,“ uviedol guvernér štátu Hidalgo Omar Fayad, ktorého citovala agentúra DPA.

Fayad zdôraznil, že je potrebné zastaviť nelegálne odčerpávanie paliva z potrubí štátnej ropnej spoločnosti Pemex. „Je to už považované za vážny zločin, no v očiach verejnosti to neprinášalo dôsledky,“ priblížil situáciu. „Som si istý, že odteraz vieme, že to môže veľmi ublížiť rodinám,“ dodal guvernér.

Úrady zatiaľ neuviedli, čo presne vyvolalo explóziu.

Podobnú udalosť hlásili v ten istý deň aj zo susedného štátu Querétaro, kde pre zámerné poškodenie potrubia vypukol rozsiahly požiar v úseku pri meste San Juan del Río.

Krádeže pohonných hmôt sú v Mexiku chronickým problémom. Podľa spoločnosti Pemex došlo vlani v krajine k pokusu o ich ilegálne čerpanie z potrubí v priemere každých 30 minút.

Nový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý sa úradu ujal 1. decembra 2018, sa zaviazal, že bude bojovať proti podobným krádežiam.

Vláda v súvislosti s tým vyslala do terénu 3200 príslušníkov námornej pechoty, aby hliadkovali v blízkosti rafinérií a ich infraštruktúry. Nové vedenie štátu chce tiež uprednostňovať prepravu ropných produktov cisternovými vozidlami – naráža však na ich nedostatok.