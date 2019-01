Trump a Kim sa skúsia tentoraz pochopiť

Trump a Kim sa prvýkrát stretli vlani v júni v Singapure. Bol to historický summit. Žiadny úradujúci vládca Bieleho domu si predtým osobne nepodal ruku s lídrom KĽDR. Júnová schôdzka sa zapísala do dejín a diplomatické snahy odvrátili črtajúci sa konflikt. No zároveň ukázali, že keď aj obe strany hovoria o denuklearizácii Kórejského polostrova, nemusia tým myslieť to isté.

Môže to zmeniť druhá schôdzka? "Keď sa Kim Čong-un vrátil zo Singapuru, maximálne využil, že sa nezaviazal k žiadnym postupným krokom ani nevyjasnil, čo denuklearizácia znamená,“ pripomenul pre Pravdu bezpečnostný expert Ronald Huisken z Austrálskej národnej univerzity. "Potom prišiel do Severnej Kórey americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a žiadal detailný zoznam miest, ktoré súvisia s jadrovým programom Pchjongjangu. KĽDR sa tvárila prekvapene. Vyhlásila, že nič také neurobí, kým sa nevybuduje dôvera medzi dvoma stranami, k čomu by mali viesť kroky ako vytvorenie mierovej dohody a zmiernenie ekonomických sankcií,“ uviedol Huisken.

Trump však tvrdí, že sa podarilo v súvislosti s jadrovým programom dosiahnuť pokrok, ale médiá ho za to nepochvália. "Teším sa na stretnutie s vodcom Kimom na konci februára,“ napísal prezident na sociálnej sieti Twitter.

Na schôdzke má však severokórejský diktátor čo vysvetľovať. Podľa včera vydanej správy washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie je v KĽDR približne 20 miest, na ktorých krajina vyvíja rakety a sú medzinárodnému spoločenstvu neznáme. Jednou z týchto základní je Sino-ri, ktorá leží asi 212 kilometrov od demilitarizovanej zóny s Južnou Kóreou. Tamojšie jednotky majú k dispozícii rakety Hwasong-7 s dostrelom asi až 1 300 kilometrov. Správa expertov tvrdí, že základňa hrala úlohu aj pri vývoji balistickej strely Pukkuksong-2 s doletom pravdepodobne až 2 000 kilometrov.

Minulý týždeň navštívil Washington vysokopostavený severokórejský predstaviteľ Kim Jong-čchol. Rokoval aj s Trumpom v Bielom dome. Prezident ich stretnutie označil za skvelé. Podľa experta na KĽDR Ankita Pandu je zjavné, že Pchjongjang preferuje priame rozhovory s vládcom Oválnej pracovne.

"Severná Kórea to správne vníma tak, že Trump nie je ako bývalí prezidenti. Menej sa stará o princípy, čo je a čo nie je možné akceptovať pri rokovaniach s KĽDR, ktorými sa doteraz riadili USA,“ napísal Panda pre denník South China Morning Post. "Najbližšie týždne do plánovaného summitu budú kľúčové. Ak nepríde k veľkému prelomu, obe strany čaká rovnako vágna deklarácia ako tá v Singapure,“ predpokladá odborník.