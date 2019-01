USA predložia Kanade formálnu žiadosť o vydanie šéfky Huawei

Spojené štáty informovali kanadskú vládu, že majú v úmysle predložiť formálnu žiadosť o vydanie finančnej riaditeľky čínskej firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známa tiež ako Sabrina alebo Cathy Mengová), ktorá bola v decembri v Kanade na žiadosť USA zadržaná. V pondelok o tom informoval denník The Globe and Mail, podľa ktorého má Washington na predloženie formálnej žiadosti čas do 30. januára.