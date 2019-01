Experti oznámili, že v KĽDR odhalili tajné ústredie vývoja rakiet

Experti objavili v Severnej Kórei tajnú základňu, ktorá podľa nich funguje ako ústredie vývoja balistických rakiet. Oznámil to dnes denník The Guardian s odvolaním sa na analytikov z amerického Strediska pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS). Správa prichádza v čase, keď Spojené štáty a KĽDR rokujú o druhom summite vodcov Donalda Trumpa a Kim Čong-una.

Lokalita SINOR je jednou z 20 tajných raketových základní odhalených prostredníctvom satelitných snímok, o ktorých experti informovali koncom minulého roka. Objavené objekty sú v ťažko dostupných, hornatých častiach Severnej Kórey.

Na základni SINOR sú uskladnené rakety stredného doletu Rodong, ktoré by Pchjongjang mohol použiť k jadrovým či konvenčným útokom na Južnú Kóreu, Japonsko a americký tichomorský ostrov Guam, uviedlo v pondelok Stredisko pre strategické a medzinárodné štúdiá. „Raketová operačná základňa SINOR a rakety Rodong, ktoré sú v tejto lokalite rozmiestnené, zapadajú do predpokladanej severokórejskej jadrovej vojenskej stratégie. Poskytujú totiž možnosť prekvapivého jadrového či konvenčného útoku,“ napísal v správe CSIS analytik Victor Cha.

Podľa denníka The Guardian toto odhalenie spochybňuje úprimnosť vyhlásenia Severnej Kórey, ktorej vodca Kim na prvom summite s Trumpom v júni v Singapure sľúbil postupnú denuklearizáciu Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky. Žiadne konkrétne opatrenia vtedy dohodnutá nebola. Druhá vrcholná schôdzka by sa mohla konať koncom februára, pričom hostiteľskou krajinou by mohol byť Vietnam.

Stredisko pre strategické a medzinárodné štúdiá upozornilo, že KĽDR o existencii základne SINOR nikdy neinformovala, a tým pádom táto základňa „zrejme nie je predmetom rokovaní o denuklearizácii Kórejského polostrova“.

Podľa Victora Cha budú musieť byť raketové základne pravdepodobne zahrnuté do akejkoľvek dohody zaväzujúce Severnú Kóreu k „úplnému, overiteľnému a nezvratnému jadrovému odzbrojeniu“. „Severokórejčania ale nebudú vyjednávať o zariadeniach, ktoré nepriznajú. Zdá sa, že je to súčasťou ich hry. Aj keď zničí všetky svoje priznané jadrové zariadenia, stále ešte budú mať ďalšie možnosti,“ varoval Cha.

Stredisko SINOR sa nachádza 212 kilometrov severne od demilitarizovanej zóny oddeľujúcej obe Kórey. Základňa s rozlohou 18 kilometrov štvorcových je sídlom vojenskej jednotky vybavené balistickými strelami stredného doletu Rodong-1, píše sa v správe CSIS. Satelitné snímky základne z 27. decembra ukazujú vchod do podzemného bunkra, spevnené budovy a centrálu. Podľa CSIS mohla základňa zohrávať tiež úlohu pri vývoji balistickej strely Pukkuksong-2, ktorá bola prvýkrát testovaná vo februári 2017, krátko po Trumpovej inaugurácii.