Česká polícia navrhla obžalovať dvoch Holanďanov z pokusu o vraždu čašníka

Podľa znaleckých posudkov však bolo napadnutie tak brutálne, že mohlo ohroziť život. Informovala o tom v utorok spravodajská televízna stanica ČT24.

Čašník skupinu siedmich mužov najprv upozornil, že na záhradke reštaurácie nemôžu popíjať vlastný alkohol. Útočníci ho potom zvalili na zem, začali ho biť päsťami a kopali do neho. Keď zostal bezvládne ležať na zemi, z miesta utiekli. V nemocnici sa napadnutý muž prebral až po niekoľkých dňoch.

Skupinu siedmich turistov z Holandska, ktorí boli 21. apríla 2018 pri čine, zadržala polícia dva dni po útoku na pražskom letisku. Podľa servera Lidovky.cz sú niektorí marockého a iránskeho pôvodu. Piatich obvinili a zvyšných dvoch prepustili s tým, že sa konflikt snažili skôr upokojiť. Trom obvineným uložil Obvodný súd pre Prahu 1 trestným príkazom osemmesačné podmienky a na päť rokov ich vyhostil z krajiny. Zvyšných dvoch, ktorých polícia považuje za hlavných aktérov útoku, poslal súd do väzby. Armina N. a jeho brata Arasha teraz polícia navrhuje obžalovať z pokusu o vraždu.

Napadnutý muž po útoku skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti s otrasom mozgu a krvácaním do mozgu, zlomenými tvárovými kosťami a poraneným okom. V nemocnici sa prebral až po niekoľkých dňoch. Podrobil sa dvom operáciám, domov ho lekári prepustili v máji.

Jeden z obvinených sa v polovici júla za svoje činy aj za hanbu, ktorú podľa svojich slov spôsobil, ospravedlnil v liste adresovanom všetkým Holanďanom. Napísal ho vo väzbe a text zverejnil holandský denník Algemeen Dagblad. „Je ťažké opísať, ako veľmi je mi to ľúto a ako sa hanbím za to, že som niekoho vlastnými rukami zranil. Nehovoriac o tom, koľko ľudí sa muselo na to nezmyselné násilie pozerať,“ napísal obvinený, ktorý prisľúbil zaplatiť určité odškodné príbuzným zraneného čašníka.

Cudzinci na svoje zadržanie v odletovej hale ruzynského letiska reagovali prekvapene, vraj netušili, že po nich pátra polícia, povedal koncom vlaňajšieho apríla pre portál Novinky.cz kriminalista Miroslav Hyhlík. Podľa neho sú všetci športovci, posilňujú, boxujú, sú fyzicky veľmi zdatní. V Prahe boli na dovolenke, do Česka však chodievali častejšie a neboli tam prvýkrát. Portál Novinky.cz vtedy poznamenal, že cudzinci mali násilný konflikt už o deň skôr v bare na ulici V Kolkovni. Jeden z nich tam udrel päsťou muža, ktorý sa zastal istej ženy. Tú mali cudzinci ohmatávať.