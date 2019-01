Prečo Izrael útočí a ruské S-300 mlčia

Cieľom bolo medzinárodné letisko v sýrskej metropole. Podľa izraelskej generality konkrétne sklady Hizballáhu plné iránskych zbraní. Zničené však boli aj dve sýrske samohybné protilietadlové systémy krátkeho a stredného doletu Pancir S1 ruskej výroby.

Velenie izraelskej armády tvrdí, že požiadalo sýrsku stranu, aby nezasahovala počas útokov na objekty iránskych síl Al Kuds. Nestalo sa, a tak nasledoval útok Izraelčanov aj proti sýrskej protivzdušnej obrane. Podľa ruských zdrojov sa napriek všetkému podarilo zničiť 30 rakiet s plochou dráhou letu a riadené letecké bomby. „Žiaľ, nepodarilo sa zabrániť stratám na ľudských obetiach a hmotným škodám,“ obsahuje vyjadrenie spomínaného zdroja.

„Kde sú ruské obranné komplexy S-300, ktoré Sýrii dodalo Rusko,“ ozýva sa zo všetkých strán. O odpoveď sa pokúsil aj izraelský politológ s ruskými koreňmi Jakov Kedmi. Podľa neho „tristovky nie sú ešte pripravené“. Nielen on predpokladá, že ako súčasť celého obranného systému sa k „slovu“ nedostanú skôr ako začiatkom marca. Rovnaký časový horizont potvrdil aj portál Kommersant, ktorý sa odvolal na zdroje blízke ruským vojenským poradcom v Sýrii. „Sýrska obsluha zatiaľ nie je pripravená. Nemá za sebou napríklad ani cvičné streľby. Až po nich sa môžu obsluhy S-300 presunúť na vojenskú leteckú základňu sýrskej armády Tyjas, známu aj pod kódovým označením T- 4, aby bránili vzdušný priestor nad Damaskom,“ informoval Kommersant. Podľa rovnakého zdroja vraj Rusko v najbližšom čase zatiaľ nebude reagovať na izraelské útoky v Sýrii. A ak, tak len v prípade, že rakety zasiahnu objekty, v ktorých sú ruskí vojenskí poradcovia.

„Rusko sa pokúša vybudovať v Sýrii jednotný systém protivzdušnej obrany s prvkami, ktoré čiastočne prekryjú oblasti zodpovednosti medzi jednotlivými stranami, čím sleduje zvýšenú efektivitu obrany,“ povedal v rozhovore pre noviny Vzgľad Jakov Kedmi, ktorý bol v minulosti aj šéfom jednej z izraelských spravodajských služieb. V tejto súvislosti upozornil, že s plánovaným rastom efektivity systému budú rásť aj problémy Izraela.

Najnovšie izraelské raketové útoky na ciele v Sýrii vyvolali rozruch aj na izraelskej politickej scéne. Tel Aviv ich oficiálne nikdy nepotvrdil a už vôbec nekomentoval. Tentoraz však premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bol práve na návšteve v Čade, nešetril reakciami. „Náš postoj je jasný: brániť plánom Iránu v Sýrii a škodiť tým, ktorí nám ubližujú,“ citujú izraelského lídra noviny Haaretz. Ešte pred ním sa k útokom netradične priznal aj bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot. V rozhovore pre noviny The New York Times otvorene vyhlásil, že „počas posledných niekoľkých rokov Izrael útočil na tisíce cieľov v Sýrii“. Vzápätí 13. januára to povedal aj premiér Netanjahu, ktorý otvorene informoval: "Zaútočili sme na iránsky sklad so zbraňami v susedstve medzinárodného letiska v Damasku.“

Spomínanú zmenu tónu, otvorenosť Netanjahua a spol., pripisuje izraelská politická opozícia predvolebnej kampani v krajine. Hlasovanie o zložení nového parlamentu sa má síce uskutočniť až 9. apríla, ale izraelský premiér podľa viacerých pozorovateľov potrebuje ešte aj odpútať pozornosť verejnosti od korupčného škandálu, z ktorého je podozrivý a kvôli ktorému ho už vypočúvala polícia.

„Jediným prínosom takýchto vyhlásení sú politické body, ktoré sa premiér pokúša získať pred mimoriadnymi parlamentnými voľbami. Kde sme sa to dostali, keď zanedbávame otázky bezpečnosti v záujme politiky,“ vyčítal Netanjahuovi v pondelok v armádnom rozhlase generál Moshe Ya'alon, bývalý šéf generálneho štábu a súčasný líder opozičnej stredopravej strany Telem.

V Sýrii však vojensky neoperuje iba Izrael. Svoje záujmy na území suseda sleduje aj Turecko. V tejto súvislosti aj v Tel Avive očakávajú výsledok stredajších rokovaní Putin – Erdogan v Moskve. Zatiaľ podľa mnohých izraelské útoky v Sýrii dokazujú, že Damask v najbližších dňoch nemôže rátať s efektívnejšou ruskou pomocou pred izraelskými leteckými útokmi.