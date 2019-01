Brexit: Mayová neustupuje

Šéf opozičných labouristov Jeremy Corbyn od nej žiadal záruku, že Británia neodíde z EÚ bez dohody. Mayová však takú záruku nedala. Corbyn, ktorý Mayovú kritizoval za neochotu ustúpiť od jej predstavy brexitu, sa snažil premiérku prinútiť k odpovedi, či sa bude riadiť vôľou poslancov, ak by rozhodli, že vláda má zabezpečiť odklad brexitu. Odklad termínu, ktorý je stanovený na polnoc z 29. na 30. marca, žiada jeden z viacerých pozmeňovacích návrhov poslancov, o ktorých sa bude hlasovať na budúci týždeň. Mayová sa ale priamej odpovedi vyhla. Odklad by problém podľa nej nevyriešil. „Voľba zostáva rovnaká: brexit bez dohody, dohoda alebo nijaký brexit,“ vyhlásila Mayová.

O odklade včera odmietol špekulovať aj hlavný vyjednávač pre brexit za EÚ Michel Barnier. S odkladom by museli jednomyseľne súhlasiť všetky štáty EÚ. Ak by oň Londýn požiadal, EÚ potrebuje odpovede na tri otázky. „Prvá a druhá otázka je: Prečo a na ako dlho. A tretia: Neskomplikuje to májové voľby do Európskeho parlamentu?“ povedal Barnier pre denník Luxembourg Times.

Na to, čo by odklad brexitu znamenal pre voľby do europarlamentu, sú rôzne názory a výklady. Podľa europoslankyne Danuty Hubnerovej by sa voľby do Európskeho parlamentu museli konať aj v Británii, ak by bola stále členským štátom EÚ. Mimochodom, europarlament v týchto dňoch tiež čaká debata o rozvodovej zmluve, ktorú britskí poslanci odmietli. Ak by bola v Británii aj schválená, na jej ratifikáciu treba tiež súhlas europarlamentu. Procedúra jej schvaľovania europoslancami sa má spustiť už na budúci týždeň, hlasovanie v pléne by malo byť najneskôr v marci.

Aj preto predstavitelia EÚ už od decembra zdôrazňujú, že snahy otvárať dohodnutú zmluvu na nové rokovania – ako si to predstavujú stúpenci brexitu – už nemá veľký zmysel.

S odkladom by EÚ možno súhlasila, ak by Londýn zmenil kurz smerom k mäkkej verzii brexitu a zotrvaniu v colnej únii a v jednotnom trhu. Inou diskutovanou možnosťou v Británii je vyhlásenie nového referenda o brexite. Tento variant včera podporila aj redakcia denníka Financial Times. „Ak zástupcovia ľudu nedokážu vyriešiť najdôležitejší politický problém celej generácie, potom musia opäť prehovoriť ľudia,“ napísal denník.

Kým britskí politici hľadajú zhodu na nejakom riešení, EÚ a jej členovia sa čoraz viac pripravujú na variant tvrdého brexitu bez dohody. Európska komisia včera schválila dva návrhy, ktoré majú zmierniť dosahy tvrdého brexitu na rybárov v EÚ. V Česku zas dolná komora parlamentu schválila návrh zákona, podľa ktorého majú mať Briti do konca budúceho roka rovnaké práva, ako keby boli občanmi EÚ. Tento návrh by dočasne riešil situáciu približne 5¤000 Britov v ČR.

Obchodníci medzitým opäť varovali pred dôsledkami neriadeného brexitu na britskú a európsku ekonomiku. Podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Moody's by brexit bez dohody znamenal zásadné zlyhanie britských politických inštitúcií a negatívne by sa odrazil na úverovej dôveryhodnosti krajiny.

Šéf britskej protiteroristickej jednotky Neil Basu zas upozornil na riziko oslabenia spolupráce Británie a EÚ v boji proti terorizmu. Varoval tiež, že brexit bez dohody a chaos by mohli zneužiť radikáli krajnej pravice, ktorých propaganda by mohla viesť k nárastu útokov spáchaných z nenávisti.