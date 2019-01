Lukašenko pomáha sexi Rybke z ruskej siete

Anastasia Vašukevičová, ktorá o sebe tvrdila, že má dôkazy o zasahovaní Kremľa do amerických prezidentských volieb, je po trištvrte roku znova na slobode. Dvadsaťosemročnú modrookú blondínu, vystupujúcu pod prezývkou Nasťa Rybka, minulý týždeň zadržali v Moskve, kam ju po deväťmesačnej väzbe deportovali z Thajska, kde spolu so spoločníkmi nezákonne poskytovala sexuálne služby.

Ako bieloruská občianka mala byť vyhostená do vlasti. Ruské bezpečnostné zložky ju však z tranzitnej haly letiska Šermetevo, kde čakala na prípoj do Minska, nasilu odvliekli a súd ju poslal do vyšetrovacej väzby. V utorok podvečer ju z nej však nečakane prepustili s podmienkou, že bude k dispozícii pre ďalšie vyšetrovanie.

V Rusku Vašukevičová čelí podozreniu z kupliarstva. Opozičný aktivista Alexej Navaľnyj to však označuje len za zámienku v snahe umlčať dôležitú svedkyňu. Bol to práve Navaľnyj, kto vlani vo februári zverejnil škandál prokremeľského oligarchu Olega Deripasku, ktorý pred troma rokmi na svojej luxusnej jachte hostil vtedajšieho ruského vicepremiéra Sergeja Prichoďka. Navaľnyj pri tom využil fotografie, videá a zápisky Rybky, ktorá spolu s ďalšími dievčatami poskytovala posádke eskortné služby.

Vlani v marci, už v thajskej väzbe, Vašukevičová pre agentúru vyhlásila, že má aj dôkazy o kontaktoch Moskvy s volebným štábom terajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tie údajne získala vďaka svojim stykom s Deripaskom, ktorý spolupracoval s bývalým šéfom Trumpovej volebnej kampane Paulom Manafortom. Vašukevičová dokonca ponúkala Američanom údajné audionahrávky výmenou za azyl v USA. Washington však na obchod so ženou pochybnej povesti napokon nepristúpil.

Vašukevičovú prepustili z vyšetrovacej väzby vo chvíli, keď Minsk oznámil, že v jej prospech sa angažoval samotný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. „Hlava štátu má prehľad o situácii,“ citoval Lukašenkovu hovorkyňu Nataliu Ejsmontovú denník Komsomolskaja pravda. „Ba čo viac, prezident Bieloruska vydal nariadenie bezodkladne sa ujať oslobodenia bieloruskej občianky,“ dodala hovorkyňa.

„Ministerstvo zahraničných vecí plní všetky nariadenia prezidenta bezvýhradne, kvalitne a včas,“ reagoval na prepustenie Rybky pre portál Tut.by šéf bieloruskej diplomacie Vladimir Makej. Pripustil však, že nejde len o výsledok angažovania sa jeho rezortu. „Je to komplexná zásluha,“ dodal minister.

Ruské médiá špekulujú, že na tejto komplexnej zásluhe okrem Lukašenka, ktorý sa v poslednom čase snaží vymaniť Minsk z príliš silného spojeneckého zovretia Moskvy, môže mať svoj podiel aj Nasťa Rybka. Tá po zadržaní v Moskve prostredníctvom médií Deripaskovi odkázala, že už bude mlčať: „Oleg Vladimirovič, prosím o odpustenie. Ja som len nástroj, ľudia ma zneužili. Nijakým spôsobom viac nebudem Deripasku kompromitovať. Už nebude viac audionahrávok, môže sa uvoľniť.“