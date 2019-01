USA: Senát neschválil dva návrhy na ukončenie shutdownu

V republikánmi ovládanom americkom Senáte neprešiel vo štvrtok najnovší návrh podporovaný prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý by ukončil vládny shutdown. Vďaka návrhu by federálne inštitúcie mohli opäť fungovať a zároveň by sa zabezpečila aj suma 5,7 miliardy dolárov na výstavbu sporného múru na hranici s Mexikom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.