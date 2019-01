Washington vráti do Mexika prvú skupinu žiadateľov o azyl v USA

Americká vláda dnes vráti do mexického mesta Tijuana prvú skupinu migrantov, ktorí požiadali o azyl v Spojených štátoch. V Mexiku budú môcť počkať na vybavenie svojej žiadosti. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na americké a mexické úrady. Podľa Reuters je pravdepodobné, že tento postup skončí na súde, pretože nárok na azyl je chránený ako podľa medzinárodných, tak amerických zákonov.

Nový americký program nazvaný Protokoly ochrany migrantov (PPP) bol prvýkrát oznámený 20. decembra. Nemexickí migranti, ktorí prekročia južnú hranicu Spojených štátov, budú podľa neho vrátení do Mexika, pokiaľ úrady ich žiadosť o azyl v USA vybavia. Zmyslom nového prístupu je znížiť počet stredoamerických migrantov, najmä z Hondurasu, ktorí utekajú z vlasti pred chudobou a násilím. Podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa nie je rad žiadostí o azyl opodstatnený.

Program PPP sa týka utečencov, ktorí sa obávajú návratu do vlasti, či už zažiadajú o azyl pri vstupe do USA, alebo budú chytení pri nezákonnom prekročení hranice.

Minulý rok požiadalo o azyl na južnej hranici USA 93-tisíc ľudí, čo predstavuje o 63 percent viac ako v roku 2017, vyplýva z dát americkej vlády.

Žiadateľovi o azyl bolo doteraz spravidla pridelené právo na pobyt v Spojených štátoch, kým sa o jeho prípade nerozhodlo. Vzhľadom k tomu, že americkí imigrační sudcovia sa stretávajú s 800-tisíc nevybavených žiadostí, procedúra sa môže ťahať celé roky.

Podľa americkej vlády budú teraz migranti navrátení do Mexika môcť vstúpiť do Spojených štátov na vypočutie na súde, ktorý vybavuje ich žiadosť. V medzičase budú musieť prebývať v Mexiku. Pokiaľ bude ich žiadosť o azyl zamietnutá, budú deportovaní do krajiny pôvodu.

Kritici programu PPP tvrdia, že Mexiko nie je pre migrantov bezpečné. Žiadatelia o azyl podľa nich nebudú mať prístup k riadnemu právnemu zástupcovi.

Nie je jasné, kde Mexiko týchto žiadateľov o azyl, ktorých môžu byť tisíce, ubytuje. V niektorých mexických mestách pri hraniciach panuje horšie násilie než v mestách Strednej Ameriky, odkiaľ migranti odišli.