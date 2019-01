Migrácia pomohla zvýšiť počet obyvateľov Nemecka na rekordných 83 miliónov

Tento počet, ktorý čiastočne ovplyvnila imigrácia, predstavuje nový rekord od opätovného zjednotenia Nemecka v roku 1990, konštatuje agentúra DPA.

Pôrodnosť sa počas roka jemne zvýšila a úmrtnosť ešte značnejšie. Počet príchodzích migrantov sa pohyboval od 340.000 do 380.000, čo je o dosť menej od 416.000 zazna­menaných v roku 2017. Imigrácia stabilne klesá od svojho vrcholu v roku 2015.

Spolkový štatistický úrad vychádzal pri svojich odhadoch z údajov o pôrodnosti a úmrtnosti do septembra 2018 a údaje o migrácii do augusta. Konečné údaje za vlaňajšok zverejnia v čase od júna do augusta.