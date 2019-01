'Kalifát' Islamského štátu bude do mesiaca porazený, vyhlásil veliteľ SDF

Sýrske demokratické sily (SDF) sú vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.

Sýrske demokratické sily (SDF) sú vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS. Autor: Reuters , Aboud Hamam

Vojenské operácie proti skupine Islamský štát v Sýrii sa chýlia ku koncu a posledný kúsok územia džihádistického "kalifátu" bude vyčistený do mesiaca. Vyhlásil to v piatok Mazlum Kobaní, veliteľ Sýrskych demokratických síl (SDF). Ide o vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.