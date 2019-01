Akí nebezpeční sú teroristi z organizácie Islamský štát?

Stratili svoj kalifát. Teroristická organizácia Islamský štát (IS) už neovláda takmer žiadne územie v Iraku a Sýrii. Extrémistická hrozba však trvá. IS či Al-Kajdá stále fungujú. Džihádisti majú svojich podporovateľov a sympatizantov aj v Európe, kde viaceré štáty riešia, čo robiť s radikálnymi bojovníkmi, z ktorých sa niektorí vrátili do domovských krajín.

IS sa snaží prežiť

Expert na terorizmus Kacper Rekawek z GLOBSEC-u si myslí, že v súvislosti s tým, ako prišli teroristi o územia, sa predsa len zmenila bezpečnostná situácia.

"Veľké útoky z minulosti v Európe či USA sa pripravovali mimo nich. Teroristické organizácia teraz prišli o takéto možnosti,“ povedal pre Pravdu Rekawek. "Stále môžu mobilizovať svojich podporovateľov v Európe. Máme však novú realitu. V rokoch 2015 až 2016 sme boli svedkami veľkých, spektakulárnych útokov. Momentálne západné bezpečnostné zložky hovoria, že situácia sa stabilizovala. Útoky pokračujú, ale nie sú veľké. Stoja za nimi podporovatelia, nie členovia IS či Al-Kajdá,“ povedal Rekawek.

Bezpečnostný expert Steve Hewitt z Birminghamskej univerzity upozorňuje, že nebezpečenstvo útokov sympatizantov IS zostáva stále značné.

"Môže ich vykonať nejaký člen organizácie, ktorý sa vrátil domov. Hoci predchádzajúce skúsenosti naznačujú, že skôr to bude niekto, kto sa nedostal do zahraničia, aby sa pridal k IS, alebo niekto, kto jednoducho podporuje myšlienky teroristov,“ reagoval pre Pravdu Hewitt. "Myslím si však, že je nepravdepodobné, že by títo ľudia vedeli naplánovať veľký organizovaný útok ako v Paríži v novembri 2015. IS je predsa len na ústupe, snaží sa najmä prežiť. Nemá kapacitu na takého centrálne plánovanie. Veľký útok je aj jednoduchšie odhaliť,“ uviedol odborník.

Sme bezpečnejší?

Profesor Sam Mullins z Európskeho centra Georgea C. Marshalla pre bezpečnostné štúdie hovorí, že pri posudzovaní pravdepodobnosti teroristických útokov je potrebné brať do úvahy tri faktory. Úmysel, schopnosti a príležitosť.

"Určite IS veľmi výrazne zvažuje útoky v Európe a inde. Jeho propaganda na ne ďalej vyzýva. V tomto zmysle sa veľa nezmenilo,“ povedal pre Pravdu Mullins (jeho názory nevyjadrujú stanovisko inštitúcie, kde pôsobí, poz. red.). "Otázkou teda je, aké majú teroristi schopnosti a aké príležitosti sa im núkajú. Prípady útokov v roku 2018 boli skôr inšpirované IS, organizácia ich priamo neriadila a nefinancovala. V dohľadnej budúcnosti to tak asi zostane. Čo sa týka príležitostí, tak vidíme, že sa zlepšili protiteroristické kapacity. Pre operatívcov IS je ťažšie vyhnúť sa odhaleniu. Môžeme povedať, že sme bezpečnejší, ako sme boli v rokoch 2014 až 2015. Ďalší útok riadený IS sa však nedá vylúčiť. Musíme zostať ostražití a využiť momentálnu situáciu na ďalšie oslabenie džihádistických sietí,“ uviedol Mullins.

Vo viacerých prípadoch z posledných rokov boli páchatelia menších teroristických útokov známi úradom. Bolo to tak aj pri poslednom krviprelievaní na vianočných trhoch v Štrasburgu vlani v decembri, keď Chérif Chekatt zabil päť ľudí. Páchateľ, ktorého zlikvidovali bezpečnostné zložky, sa v minulostí radikalizoval počas pobytu vo väzení, Rekawek v GLOBSEC-u pripravuje štúdiu, ktorá sa pozerá na prepojenie sveta zločinu a extrémizmu.

"Vieme, kto sú títo ľudia. Bolo by horšie, keby išlo o úplne nových radikálov. A ako s nimi bojovať? Potrebujeme viac zdrojov, ľudí, policajtov. Otázkou je, či sú európske krajiny pripravené na ďalšie investície,“ pripomína Rekawek.

VIDEO: Poľský expert na terorizmus a autor knihy Človek s malou bombou Kacper Rekawek v organizácii GLOBSEC pripravuje medzinárodnú štúdiu, ktorá mapuje, ako sú prepojené svety zločincov a teroristov. Odpovedal aj na otázku, ako sa zmenila hrozba v podaní radikálov z organizácie Islamský štát, keď extrémisti stratili územia v Iraku a Sýrii.