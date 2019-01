Spomienka na peklo. Časť Európanov o holokauste nevie

Nacisti zavraždili v Auschwitzi približne 1,2 milióna väzňov. Väčšinu tvorili Židia. Ďalšími obeťami sa stali sovietski vojnoví zajatci, Poliaci, Rómovia. Smrť v hitlerovskom pekle našlo aj niekoľko desiatok tisíc Židov deportovaných zo Slovenského štátu.

Na pietnom akte v niekdajšom tábore smrti sa zúčastnili aj niektorí z mála tých, čo mali šťastie, že prežili a ešte sú nažive. Symbolicky oblečení vo väzenských páskovaných mundúroch, aké kedysi museli nosiť, položili kvety k múru, kde Nemci vykonávali popravy. (Väčšinu väzňov zavraždili v plynových komorách.)

Napriek tomu, že hitlerovci s ich prisluhovačmi pozabíjali dovedna až okolo šesť miliónov Židov, nájde sa nemálo ľudí, ktorým holokaust nič nehovorí. Časť je dokonca presvedčená, že toto masové vraždenie neexistovalo. Najnovšie to ukázal prieskum organizácie Holocaust Memorial Day Trust v Británii. „Päť percent dospelých Britov neverí, že došlo k holokaustu a každý jeden z dvanástich opýtaných sa nazdáva, že jeho rozsah je zveličený,“ informoval denník Guardian.

Noviny dodali, že takmer dve tretiny respondentov nevedia povedať, koľko Židov bolo zavraždených, alebo výrazne podhodnocujú ich počet. Pätina Britov uviedla, že o život prišlo menej ako dva milióny Židov. „Zistenia sú hrozne znepokojujúce,“ poznamenal pre stanicu BBC 83-ročný Steven Frank, rodák z predvojnového Československa žijúci v Británii, ktorý ako chlapec prežil útrapy v koncentračnom tábore v Terezíne. „Vzdelávanie je zvlášť dôležité. Ak budeme ignorovať minulosť, mám strach, že dejiny sa zopakujú,“ varoval Frank.

Podobne znepokojujúce zistenia priniesla staršia anketa, ktorú si objednala televízna stanica CNN. Vysvitlo, že každý dvadsiaty Európan nikdy nepočul o holokauste. (Anketu robili v siedmich krajinách, zaradili do nej obyvateľov Rakúska, Francúzska, Nemecka, Británie, Maďarska, Poľska a Švédska.) Keď sa k týmto nevedomým pripočítajú tí, čo o holokauste vedia minimum, tak je to takmer až tretina respondentov.

CNN upozornila, že zarážajúco vyznieva napríklad fakt získaný vo Francúzsku: „Vo vekovej skupine od 18 do 34 rokov každý piaty opýtaný odpovedal, že o holokauste nikdy nič nepočul.“ Zle to dopadlo aj v Rakúsku, kde sa narodil nacistický vodca Adolf Hitler. Pojem holokaust nič nehovoril dvanástim percentám mladých ľudí.

Z prieskumu vyplynuli aj zistenia o výraznej miere antisemitizmu, pretože až tretina respondentov sa nazdáva, že Židia zneužívajú holokaust na presadzovanie svojich postojov alebo cieľov. Podobne sa títo ľudia negatívne pozerajú na vplyv Židov na dianie vo svete.

Pavol Mešťan, historik a riaditeľ Múzea židovskej kultúry, čiastočne prisudzuje mylné ponímanie tragédie Židov popieračom holokaustu. „Stále sa neurobilo dosť preto, aby sme sa s nimi vyrovnali. Na Slovensku to treba dať do súvislosti aj s tým, že niektorí beztrestne velebia zločiny páchané počas Slovenského štátu, ktorý deportoval do Auschwitzu niekoľko desiatok tisíc vlastných židovských občanov,“ povedal pre Pravdu. Za alarmujúce označil to, keď ktokoľvek v Európe, na území ktorej došlo k holokaustu, spochybňuje historické fakty: „Je strašné, že sa zväčšuje počet tých, čo si myslia, že holokaust si vymysleli Židia.“

Profesor Mešťan zdôraznil, že na Slovensku veľmi pomáha osvete Múzeum holokaustu v Seredi: „Má už takpovediac európske meno. Chvália ho mnohí učitelia, ktorí tam chodia so žiakmi na exkurzie.“