Trump siahol Madurovi na petrodoláre

Doteraz najtvrdší úder uštedril šéf Bieleho domu Donald Trump venezuelskému režimu Nicolása Madura, keď ho uvalením ropných sankcií zbavil kľúčového zdroja príjmov. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton však súčasne vyslal ďalší varovný signál, keď nepriamo naznačil, že Washington nevylučuje ani vojenský zásah do venezuelskej krízy.

Bolton počas tlačovej konferencie, na ktorej s ministrom financií Stevenom Mnuchinom oznámili nové sankcie, držal pred sebou zápisník s rukou písanou poznámkou: „5 000 vojakov do Kolumbie“. Kolumbia, lojálny spojenec USA, susedí s Venezuelou. Bogota pred týždňom medzi prvými okamžite po Washingtone uznala šéfa venezuelského parlamentu a lídra opozície za novú hlavu štátu, a to bezprostredne po tom, čo sa Juan Guaidó sám vyhlásil za úradujúceho prezidenta.

Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že nepozná dôvod, prečo mal Bolton túto poznámku v bloku. „Vo vzťahu k susednej krajine naďalej plánujeme postupovať politicky a diplomaticky,“ povedal šéf kolumbijskej diplomacie Carlos Holmes. Ani Pentagon nepotvrdil, že by sa počet amerických vojakov rozmiestnených v Kolumbii v rámci starších dohôd mal aktuálne zvyšovať, čo by mohlo byť vnímané ako príprava na ozbrojenú inváziu USA do Venezuely. Biely dom však na žiadosť o vysvetlenie iba zahmlene konštatoval, že „ako prezident povedal, v hre sú všetky možnosti“.

Tou možnosťou, ktorú Biely dom už otvorene použil, je zdrvujúce opatrenie proti venezuelskej štátnej ropnej společnosti PDVSA. Tá zabezpečuje Madurovmu režimu, zápasiacemu s kolabujúcou ekonomikou, príjem až 95 percent všetkých jeho valút. Nové sankcie zakázali Američanom akékoľvek obchodovanie s PDVSA, ktorá do USA vyváža 40 percent svojej produkcie, pol milióna barelov denne. Spojené štáty zároveň zmrazili všetky aktíva, ktoré má spoločnosť uložené v amerických bankách. Na účtoch tak zostáva zablokovaných 7 miliárd dolárov a o ďalších 11 miliárd dolárov spoločnosť príde v priebehu roka pre výpadok príjmov za dohodnutý vývoz ropy.

Podľa Boltona ide o zásah proti „korupcii Madura a jeho kumpánov“. „Dnešné opatrenie zamedzí tomu, aby naďalej rabovali majetok obyvateľov Venezuely,“ dodal. Sľúbil pritom, že USA zmrazené aktíva, vrátane americkej dcérskej spoločnosti PDVSA, zveria do rúk buď Guaidóa, alebo novej vlády, ktorá vzíde zo slobodných volieb.

Maduro označil americké sankcie za „protiprávne a zločinné“. „Donalda Trumpa považujem za zodpovedného za akékoľvek násilné činy, ktoré sa môžu udiať vo Venezuele,“ vyhlásil šéf caracaského režimu. „Vy, pán prezident Donald Trump, budete zodpovedný za túto politiku zmeny režimu vo Venezuele a krv, ktorá sa môže preliať, bude na vašich rukách,“ dodal v predvečer ďalšej masovej demonštrácie, ktorú s požiadavkou slobodných volieb nadnes zvolal Guaidó.

Pri násilnostiach, ktoré sa vyhrotili od vzniku faktického dvojvládia, vo Venezuele za posledný týždeň podľa OSN prišlo o život už prinajmenšom štyridsať ľudí a 850 odporcov režimu skončilo vo väzení.