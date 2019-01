Severovýchod USA sa pripravuje na extrémne mrazy

Desiatky miliónov ľudí sa pripravujú na prílev extrémnych mrazov, ktorých vlna by mala zasiahnuť severovýchod Spojených štátov práve v stredu. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k severovýchodnej časti USA sa blíži polárna búrka, ktorá prinesie také nízke teploty, že môžu ohroziť ľudské zdravie i životy.

Muž odpratáva sneh spred parkoviska hotela počas hustého sneženia v meste La Crosse v americkom štáte Wisconsin. Autor: TASR/AP, Peter Thomson

Mnohé spoločnosti v regióne preto oznámili svojim zamestnancom, aby nechodili do práce. Vo viacerých štátoch sú zrušené úradné hodiny vo vládnych úradoch, ako aj vyučovanie v školách. Miestne letiská odvolali mnoho letov. Zavreté zostali aj obchody.

Svoje služby na časti mrazmi ohrozeného územia dočasne neposkytuje ani poštová služba US Postal Service, ktorý je inak povestný tým, že zásielky doručuje bez ohľadu na počasie.

Vlna mrazivého vzduchu by mala zasiahnuť oblasť medzi Severnou a Južnou Dakotou a atlantickým pobrežím na severovýchode USA. Snehová prikrývka by mohla dosiahnuť 30 centimetrov, ale miestami – napríklad v štáte Wisconsin – môže napadnúť až do 60 centimetrov. Sneženie – i keď zrejme s menšou intenzitou – sa očakáva aj v južnejšie položených oblastiach, napríklad v štáte Alabama.

Polárna búrka by mala trvať až do piatka, pričom za najviac ohrozené mesto sa považuje Chicago, kde úrady okrem iného zriadili aj 160 výhrevní, aby sa ľudia mali kde zohriať.

Meteorológovia očakávajú v oblasti Chicaga dokonca väčšiu zimu ako v niektorých častiach Antarktídy.

Americké meteorologické služby informovali, že teplota vzduchu v regiónoch zasiahnutých arktickým vzduchom sa v stredu bude pohybovať od mínus 10 do mínus 40 stupňov Celzia, pričom pocitovú teplotu bude ešte viac znižovať silný vietor.

Extrémne mrazivé počasie a výdatné sneženie hlásia aj z Kanady, kde zasiahlo pás územia od Manitoby po atlantické pobrežie.

Vedci uvádzajú, že extrémne počasie je dôsledkom zmeny klímy a s ňou súvisiacim polárnym vírom. Ide o arktické vzdušné prúdy, ktoré zvyčajne zostávajú okolo severného pólu. Problémy však nastávajú, keď sa naruší stabilita prúdenia. Polárny vzduch už nerotuje okolo severného pólu, ale polárna cirkulácia sa naruší a vzduch sa začne prepadávať do stredných zemepisných šírok. Účinky náhleho stratosférického otepľovania sa zvyčajne ukazujú asi o dva alebo tri týždne, keď sa tento polárny vír rozdelí na dva alebo viac vírov, presunutých do stredných šírok.

Agentúra AFP dodala, že prezident USA Donald Trump využil prílev tuhých mrazov, aby pripomenul svoj skepticizmus ohľadom zmeny klímy, keď vo svojom tweete napísal: „Čo je, do pekla, s tým globálnym otepľovaním? Vráť sa rýchlo, prosím, potrebujeme ťa“.

V reakcii na to Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), pod ktorý patrí aj americká meteorologická služba NWS, vo svojom tweete Trumpovi odpísal, že „zimné búrky nedokazujú, že ku globálnemu otepľovaniu nedochádza“.