Askéta alebo developer? Najmocnejší muž Poľska si pošramotil povesť

Najmocnejší muž Poľska, predseda vládnej strany PiS Jarosław Kaczyński, ktorého obľúbeným heslom je, že „do politiky sa nechodí po peniaze“, si pokusom postaviť v centre Varšavy dvojicu mrakodrapov naštrbil dlho budovanú povesť asketického bojovníka proti korupcii. Opoziční poslanci ho v stredu v parlamente vítali posmešným skandovaním „developer, developer“.

Sen o tom, že pamiatku bratov Kaczyńských, Jarosława a jeho dvojčaťa Lecha, bývalého prezidenta, ktorý zahynul pri leteckej katastrofe, zveční 190 metrov vysoká dvojica vežiakov, sa rozplynul už vlani, keď sa strane PiS nepodarilo dobyť varšavskú radnicu. V komplexe K-Tower so 49 poschodiami a tromi podzemnými podlažiami mala sídliť nadácia Lecha Kaczyńského spolu s hotelom, reštauráciami, bytmi a kanceláriami pre vyše sedemtisíc ľudí.

Za projektom stála spoločnosť Srebrna, ktorá je majetkom nadácie Lecha Kaczyńského a s ňou i s poľskou vládnou stranou je personálne prepojená. Vo všetkých troch subjektoch na rozhodujúcich postoch sedí šéf PiS a jeho ľudia.

Detaily sa poľská verejnosť dozvedela v utorok, keď opozičný denník Gazeta Wyborcza (GW) na šiestich novinových stranách priniesol prepis zvukového záznamu vyjednávania Jarosława Kaczyńského s rakúskym podnikateľom Geraldom Birgfellnerom. Išlo už o šestnástu schôdzku tejto dvojice za rok a štvrť, odkedy spolu rozbehli projekt. Birgfellner, ktorý podľa GW do prípravných prác za 14 mesiacov vložil 9 miliónov eur, musel mať zlé tušenie, keď si vlani v lete do Kaczyńského kancelárie priniesol nahrávacie zariadenie. Nemýlil sa. Kaczyński mu na nahrávke vysvetľuje, že projekt bude musieť byť zastavený pre možnú kritiku zo strany médií a opozície. Ak sa vraj prevalí, že „strana buduje mrakodrap, bude to neobhájiteľné, to je politika“. Úplne jasne tiež dodal: „Keď nevyhráme voľby, mrakodrap vo Varšave nepostavíme.“ PiS komunálne voľby v metropole v októbri skutočne prehrala, a radnica, ktorú má naďalej pod kontrolou bývalá vládna strana Občianska platforma, o vydaní stavebného povolenia pre K-Tower ani len neuvažuje.

Kaczyński Birgfellnerovi, s ktorým je, mimochodom, rodinne spriaznený (je to manžel dcéry jeho bratranca), na rovinu povedal, že peniaze, ktoré do projektu vložil, späť nedostane, a ak sa mu to nepáči, môže ísť pokojne na súd. Birgfellnerovi právnici sa minulý týždeň obrátili na prokuratúru. „Nášho klienta podviedli,“ citoval advokáta Jacka Duboisa denník Independent. „Kaczyński nášho zákazníka zavádzal. Rodinné vzťahy viedli k postupu založenom na dôvere a keď malo prísť k vyrovnaniu, táto dôvera bola zradená,“ dodal Dubois.

Trištvrte roka pred parlamentnými voľbami je škandál pre PiS nepríjemný z viacerých dôvodov. V prvom rade poľská ústava zakazuje politickým stranám vykonávať hospodársku činnosť. Prípad poodhaľuje aj snahy Kaczyńského o využitie svojho vplyvu a kontaktov v prospech obohatenia vlastnej strany. Štátna banka Pekao, ktorej vedenie je bezprostredne závislé od vlády, podľa GW na stavbu K-Tower mala prispieť sumou 15,5 miliónu eur a úverom 300 miliónov eur.

„V praxi funguje personálna únia medzi PiS a Srebrnou – žiadna iná strana nemá takú svoju firmu,“ konštatoval vo svojej analýze internetový portál Onet.pl. „Spoločnosť Srebrna – čiže PiS – mohla zarobiť na mrakodrape stovky miliónov zlotých, kým teraz má PiS ako najväčšie politické zoskupenie zaistené financovanie od štátu necelých 20 miliónov ročne,“ dodal Onet.pl.