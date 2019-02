Utečencov je menej. Ale opäť budú témou

Počet utečencov prichádzajúcich do Európy síce klesá, v najbližších mesiacoch však budú v štátoch EÚ opäť horúcou témou. Pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu sa dá očakávať, že tému migrácie budú zneužívať populisti a krajne pravicové strany vo viacerých krajinách. Upozornil na to Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Podľa štatistík úradu prišlo vlani do Európy 116-tisíc migrantov, najmenej za uplynulé štyri roky.

Pre zneužívanie témy migrácie niektoré štáty neprijali čo i len hŕstku utečencov. „Nanešťastie, v najbližších mesiacoch predpokladám skutočne zhoršenie tejto rétoriky,“ povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Vyvolávanie strachu z migrácie možno čakať v krajinách, kde nie sú takmer žiadni utečenci, ale aj v štátoch, ktoré cítia väčší migračný nápor.

Migrácia je už dlho hlavnou témou šéfa xenofóbnej talianskej Ligy a ministra vnútra Mattea Salviniho. Talianska populistická vláda, ktorá je odvlani pri moci, uzavrela talianske prístavy pre lode humanitárnych organizácií.

Počet migrantov, ktorí prišli do Európy cez Stredozemné more podľa UNHCR klesol, vzrástol však počet utopených. Podľa Grandiho to súvisí s tým, že lodí, ktoré zachraňujú ľudí na mori, je menej. Kým v roku 2015 ich bolo desať, teraz sú len dve. Ďalším dôvodom je tiež to, že ľudia sa pre tvrdý postoj Talianska vydávajú na čoraz nebezpečnejši­e trasy.

Salvini chce však ešte pritvrdiť. Najnovšie oznámil, že pre lode, ktoré zachraňujú migrantov, chce zaviesť zákaz vstupu do talianskych výsostných vôd. Nepôjde vraj o „námornú blokádu“. Jeho rezort podľa zdrojov agentúry AFP v spolupráci s ministerstvom dopravy pripravuje „procedúru pre prípad, že by k Taliansku plávala nejaká ďalšia loď neziskovej organizácie“.

Takmer dva týždne čakala na povolenie vplávať do prístavu aj loď Sea-Watch 3 nemeckej humanitárnej organizácie. Loď so 47 zachránenými ľuďmi vrátane 15 detí napokon včera vplávala do sicílskeho prístavu Katánia. Migrantov prevezme okrem Talianska ďalších sedem štátov EÚ.

Konanie Salviniho však môže byť protiprávne. Skupina právnikov podala včera na ministra vnútra žalobu na prokuratúre v Syrakúzach. Tamojší štátny zástupca Fabio Scavone bude vyšetrovať, či Salvini konal proti ústave, zneužil svoje právomoci a ľudí na palube lode Sea Watch držal protiprávne. Posádka lode sa podľa Scavoneho „nedopustila nijakého zločinu“, len „zachránila migrantov a vybrala cestu, ktorá sa v tej dobe zdala ako najbezpečnejšia“.