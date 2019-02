Tisíc Slovákov a Čechov žaluje Rakúsko pre zníženie dávok

Asi tisíc Čechov a Slovákov, ktorí pracujú v Rakúsku a deti majú v zahraničí, na rakúskych súdoch napadlo takzvanú indexáciu rodinných dávok. Podľa nových pravidiel sa od začiatku januára ich výška a miera zliav na dani odvíja od životných nákladov v krajine, kde dieťa žije. Kvôli tomu vedie s Rakúskom Európska komisia konanie, ktoré môže skončiť až pred úniovým súdom. Píše to rakúska tlač.

Denník Die Presse informuje o prípade slovenskej ošetrovateľky Aleny Konečnej, ktorá pracuje v Štajersku a je matkou 18-ročnej dcéry. Do práce do Rakúska dochádzajú vždy na dva týždne a nepretržite sa stará o istú seniorku. Od januára dostáva v dôsledku indexácie o asi 72 eur menej ako predtým. Obrátila sa na rakúsky súd kvôli tomu, že Rakúsko podľa nej nedodržiava európske právo.

Podľa informácií Inštitútu pre rakúske a európske pracovné a sociálne právo pôsobiaceho na viedenskej ekonomickej univerzite rovnaký krok urobila asi tisíc Čechov a Slovákov, ktorí žijú v pohraničných oblastiach a pracujú v Rakúsku.

Európska komisia dala minulý týždeň Viedni dva mesiace na to, aby nové pravidlá ohľadom výmery rodinných dávok a daňových úľav občanov EÚ vysvetlila. Upozorňuje na to, že mnoho pracovníkov z iných krajín únie, ktorí v Rakúsku platia rovnaké odvody do systému sociálneho zabezpečenia a majú rovnaké daňové povinnosti ako miestni, dostalo nižšie dávky len preto, že ich deti žijú v inej krajine. Podľa komisie ide o otázku spravodlivosti a rovnakého prístupu.

Indexácia sa týka hlavne mnohých opatrovateliek zo zahraničia, ktoré Rakúšania zamestnávajú vzhľadom na to, že ich služby sú lacnejšie ako rakúskych ošetrovateliek. Klaus Katzianka, šéf agentúry, ktorá sprostredkuje zahraničné opatrovateľky do Rakúska, podľa Presse.at tvrdí, že by ich pre krátenie rodinných prídavkov mohlo z práce odísť 20 až 30 percent.

VIDEO: Slovenský rezort práce novú rakúsku právnu úpravu kritizuje. K téme sa vyjadruje hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. (TV Pravda, 4. 1. 2019)