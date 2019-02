Pred cestou do USA si skontrolujte informácie o lete, hovorí rezort diplomacie

Pre extrémne chladné počasie by Slováci cestujúci do stredozápadnej alebo severnej časti USA mali preveriť svoje lety. Na svojej stránke to odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Slovákom, ktorí sa v tejto oblasti už nachádzajú, radí sledovať aktuálny vývoj a riadiť sa pokynmi miestnych zložiek.