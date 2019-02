Jobbiku hrozí krach, naparili mu vysokú pokutu

Strane reálne hrozí, že pokutu vo výške jednej miliardy maďarských forintov (v prepočte približne 3,1 milióna eur) nebude mať z čoho zaplatiť a budú ju musieť zrušiť. V piatok to v Budapešti oznámil predseda Jobbiku Tamás Sneider. Strana teraz podľa neho urýchlene zvolá mimoriadny stranícky kongres, na ktorom sa bude snažiť túto otázku vyriešiť. Existuje aj scenár, že by strana zanikla a jej poslanci v maďarskom parlamente by formálne vystupovali ako nezávislí.

Maďarský parlament ovláda strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, ktorá v ňom spolu s jej menším koaličným partnerom, Kresťanodemokra­tickou ľudovou stranou (KDNP), disponuje dvojtretinovou ústavnou väčšinou. Druhý najpočetnejší poslanecky klub má Jobbik (22 poslancov), až za ním nasledujú strany demokratickej nenacionalistickej opozície.