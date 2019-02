Kráľovskú rodinu by v prípade nepokojov po brexite evakuovali

Členov britskej kráľovskej rodiny by evakuovali z Londýna v prípade, ak by po marcovom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie došlo k nepokojom. Vyplýva to z oživených núdzových plánov zo studenej vojny, informovali v najnovších vydaniach dva britské nedeľníky.