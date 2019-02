František ako prvý pápež pricestoval na Arabský polostrov

Pápež František nastupuje do lietadla na rímskom letisku Fiumicino, ktoré smeruje do Spojených arabských emirátov.

Pápež František nastupuje do lietadla na rímskom letisku Fiumicino, ktoré smeruje do Spojených arabských emirátov. Autor: TASR/AP , Gregorio Borgia

Lietadlo talianskej spoločnosti Alitalia s Františkom na palube pristálo v Abú Zabí, hlavnom meste SAE, okolo 21.30 h miestneho času (18.30 h SEČ). František sa tak stal prvým pápežom v dejinách, ktorý vstúpil na Arabský polostrov, známy ako rodisko islamu.

Hlava katolíckej cirkvi zostane v SAE do utorka, pričom sa chce zamerať na dve zo svojich priorít – podporu medzináboženského dialógu a navštevovanie katolíkov na perifériách. Františkove plány sa však zrejme budú musieť podriadiť diplomatickému protokolu, konštatovala AP.

Pápež uviedol pred cestou vo svojom posolstve, že sa teší na túto príležitosť „napísať novú stránku“ v dejinách vzťahov medzi svetovými náboženstvami. Korunnému princovi emirátu Abú Zabí Muhammadovi ibn Zajdovi Nahajánovi sa poďakoval za pozvanie na medzináboženské stretnutie o „ľudskom bratstve“, ktoré a bude konať 3.-5. februára.

Podľa jeho vlastných slov mu táto návšteva poskytne príležitosť opäť vidieť „priateľa a drahého brata“ Ahmada Muhammada Tajjiba, veľkého imáma káhirskej mešity al-Azhar, najprestížnejšieho strediska sunnitského islamského učenia v Egypte. Pápež sa s ním naposledy stretol v roku 2017.

František spravil z posilnenia vzťahov medzi kresťanstvom a islamom základný kameň svojho pontifikátu. Dodal, že SAE sú „krajinou, ktorá chce byť vzorom spolužitia, ľudského bratstva, ako aj stretnutia rozličných civilizácií a kultúr, kde ľudia budú môcť nájsť bezpečné miesto pre život a prácu“.

Spojené arabské emiráty sa hrdia svojou náboženskou toleranciou a kultúrnou rozmanitosťou. Takmer 80 percent obyvateľstva SAE tvoria moslimovia, zatiaľ čo kresťania predstavujú približne deväť percent tamojšej populácie. Mnohí katolíci sú robotníci z Afriky, Bangladéša, Indie, Pakistanu a Filipín, hoci niektorí sú aj miestni.

Vyzval na ukončenie krízy v Jemene

Pápež František pred historickou návštevou SAE vyzval na ukončenie krízy v Jemene, čím oslovil aj svojich nadchádzajúcich hostiteľov. Informovali o tom svetové agentúry.

„S veľkými obavami sledujem humanitárnu krízu v Jemene. Obyvateľstvo je vyčerpané dlhým konfliktom a mnohé deti trpia hladom,“ povedal pápež pred veriacimi na vatikánskom Námestí sv. Petra.

„Modlime sa intenzívne. Sú to deti, čo majú hlad, čo majú smäd, ktoré nemajú lieky, ktorým hrozí smrť,“ zdôraznil s tým, že mnohé z týchto detí sa nemôžu dostať do oblastí, kam smeruje potravinová pomoc. Na strany zapojené do jemenského konfliktu i medzinárodné spoločenstvo preto apeloval, aby sa naliehavo postarali o dodržiavanie dosiahnutých dohôd a distribúciu potravín.

František sa ku kríze v Jemene vyjadril pred plánovaným odletom do Abú Zabí na trojdňovú cestu do Spojených arabských emirátov, kam pricestuje v nedeľu večer ako prvá hlava katolíckej cirkvi, ktorá navštívi Arabský polostrov.

SAE sú dôležitým členom Saudskou Arábiou vedenej vojenskej aliancie, ktorá bojuje proti jemenským povstalcom podporovaných Iránom. Občianska vojna zahnala Jemen na pokraj hladomoru a podľa OSN od roku 2015 prerástla do najhoršej humanitárnej krízy vo svete.