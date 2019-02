Mladíkom za založenie požiaru internátu v Budapešti hrozia vážne tresty

Trojici tínedžerov, ktorí sú podozriví zo založenia tragického požiaru budapeštianskeho internátu Univerzity reformovanej cirkvi Gáspára Károliho, hrozia vážne tresty odňatia slobody. Uviedol to v pondelok v komerčnej televízii Echo.TV právnik Péter Kozma, ktorý však dodal, že ak súdu bude potrebné dokazovať, že išlo o zámerný čin, tak proces môže trvať aj niekoľko rokov.

Kozma podotkol, že trestný zákonník pozná podpaľačstvo z nedbanlivosti alebo zámerné podpaľačstvo. „O aký druh ide v tomto prípade, sa rozhodne v priebehu súdneho procesu,“ spresnil.

Požiar však podľa jeho slov mal aj jednu obeť, preto základná sadzba odňatia slobody za podpaľačstvo v rozmedzí od dvoch do ôsmich rokov môže byť rozšírená na 5–20 rokov väzenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o mladistvých, bude však trest kratší. Páchatelia vo veku do 16 rokov môžu byť podľa trestného zákonníka trestaný odňatím slobody maximálne do piatich rokov, v prípade o rok staršieho páchateľa do desiatich rokov, dodal právnik. Poznamenal zároveň, že trestné stíhanie tým nekončí – podpaľači budú totiž musieť niesť zodpovednosť aj za spôsobené materiálne škody. V tomto prípade ju budú musieť znášať rodičia mladistvých.

Pri požiari večer 23. januára v IX. budapeštianskom obvode zahynula jedna osoba. Policajti podozrivú trojicu, z ktorej dvaja majú 15 a jeden 16 rokov, zadržali 31. januára. Mladíci sa k činu priznali, oľutovali ho a vyhlásili, že zapaľovali „zo zábavy“. Podozriví sa obhajujú na slobode.

Chlapci si kúpili odlakovač na nechty a pôvodne chceli na Markusovszkého námestí podpáliť nejaký smetiak. Napokon uvideli zahodenú špongiu pri budove internátu, ktorú poliali odlakovačom, zapálili a z miesta činu ušli. Podľa polície ich čin spôsobil vyhorenie internátu.

Pri hasení požiaru na dvoch poschodiach budovy našli hasiči jedného mŕtveho človeka. Išlo o 45-ročného muža, otca štyroch detí.

