Dánsko vyhostilo dvoch zamestnancov Huawei, nemali riadne pracovné povolenie

„Kodanská polícia zrealizovala vo štvrtok štandardnú kontrolu pracovných povolení a povolení na pobyt (v kanceláriách Huawei)… v dvoch prípadoch nemali ľudia riadne doklady,“ povedal AFP zdroj z kodanskej polície. Dodal, že dvojica dostala pokyn opustiť krajinu.

Čínsky telekomunikačný koncern Huawei, ktorý je jedným z najväčších výrobcov telekomunikačných zariadení na svete, v súčasnosti Západ kritizuje za jeho vzťah s čínskou vládou. Podozrenie, že jeho produkty môže vláda v Pekingu využívať na špionáž, vzniesli ako prvé Spojené štáty.

VIDEO: Čína sa dostala do vôd vysokých technológií a to už začalo niektorých krajinám prekážať. Podľa Petra Baláža z Ekonomickej univerzity v tejto kauze nejde len o odpočúvanie, je to boj o trhy. Ako sa to dotýka Slovenska?