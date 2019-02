Ebola v Kongu nie je zvládnutá, experti žiadajú mimoriadny zásah

Skupina zdravotníckych odborníkov vyzvala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby zvolala pohotovostný výbor, ktorý vyhlási pre ebolu v Kongu stav núdze na medzinárodnej úrovni. Podľa odborníkov, ktorí svoj názor zverejnili v odbornom časopise Lancet, epidémia nie je pod kontrolou a neprestáva sa šíriť. Nákazlivé ochorenie ebola sa šíri v Kongu od vlaňajška a zabilo už vyše 440 ľudí.

V Kongu ide o desiaty prípad tohto ochorenia a svetovo druhý najzávažnejší. K šíreniu podľa expertov prispieva hustota obyvateľstva, politická nestabilita a migrácia veľkého množstva ľudí.

„Epidémia nie je pod kontrolou, existuje vysoké riziko ďalšieho šírenia regiónom, možno aj v globálnom meradle,“ citovala agentúra AP jedného z autorov štúdie Lawrenca Gostina z Georgetownskej univerzity. Podľa článku existuje nebezpečenstvo, že sa ebola rozšíri do okolitých alebo blízkych krajín. Jednou z nich je aj Južný Sudán, jeden z nejnestabil­nějších štátov na svete, ktorý má veľmi malú schopnosť si s epidémiou poradiť.

Gostin povedal, že zastaviť šírenie eboly v Kongu je rozhodujúce pre to, aby sa zabránilo humanitárnej katastrofe. Podľa odborníkov už boli splnené kritériá pre vyhlásenie stavu núdze na medzinárodnej úrovni.

WHO dnes na tento článok reagovala oznámením, že spolu so svojimi partnermi v Kongu a okolitých krajinách situáciu starostlivo monitoruje, aby rozhodla, či sú naplnené podmienky pre zvolanie expertnej schôdzky výboru. „Akonáhle tieto známky zaznamenáme, generálny riaditeľ schôdzku zvolá,“ povedal hovorca WHO Tarik Jašarević.

Ebola sa za šesť mesiacov od jej objavenia v Kongu rozšírila do 18 oblastí a hoci v pôvodných miestach výskytu bola zvládnutá, v minulých týždňoch sa objavili nové ohniská.