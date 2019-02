Limská skupina vyzvala na nenásilnú zmenu režimu vo Venezuele, Taliansko odmieta uznať Guaidóa za dočasného prezidenta

Na zasadnutí v kanadskej Ottawe odmietli možnosť vojenskej intervencie, pričom tiež vyzvali venezuelskú armádu, aby podporila Guaidóa a „nebránila prísunu humanitárnej pomoci pre Venezuelčanov“. Jedenásť členov skupiny uviedlo v spoločnom vyhlásení, že „potvrdzujú svoju podporu procesu pokojného prechodu politickými a diplomatickými prostriedkami, bez použitia sily“, informovala tlačová agentúra AFP.

Limská skupina pri tejto príležitosti prizvala do svojich radov Guaidóovu „legitímnu vládu Venezuely“ a ubezpečila, že bude uznávať zástupcov tejto vlády v jednotlivých členských krajinách a spolupracovať s nimi.

Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Feelandová v úlohe hostiteľky pondelkového stretnutia povedala na záverečnej tlačovej konferencii, že už 34 krajín uznalo Guaidóa za dočasného venezuelského lídra, ktorý má pôsobiť do uskutočnenia nových volieb. Tento príklad by malo podľa nej nasledovať celé medzinárodné spoločenstvo, pričom by malo zároveň zmraziť účty „diktátorského režimu“ prezidenta Nicolása Madura a odovzdať ich Guaidóovej prechodnej vláde.

Kanadský premiér Justin Trudeau na zasadnutí limskej skupiny prisľúbil Venezuelčanom postihnutým zhoršujúcou sa ekonomickou i politickou krízou humanitárnu finančnú pomoc vo výške 53 miliónov kanadských dolárov (35 miliónov eur). „Podstatná časť (týchto) finančných prostriedkov poputuje k dôveryhodným partnerom a susedným krajinám, aby sme im pomohli podporovať Venezuelu a Venezuelčanov,“ povedal.

Zhromaždeným lídrom v Ottawe sa prostredníctvom videozáznamu prihovoril aj samotný Guaidó. Uviedol, že sa teší „na čo najskoršie slobodné a spravodlivé voľby“, vďaka ktorým sa bude môcť obnoviť demokracia vo Venezuele. Venezuelčania sú podľa jeho slov už „veľmi blízko k tomu, aby opäť získali svoju slobodu“.

Väčšina krajín z limskej skupiny, s výnimkou Mexika, vyzvala ešte minulý týždeň venezuelského prezidenta Nicolása Madura na odstúpenie a umožnenie, aby sa v krajine konali nové voľby hlavy štátu a následne sa riešila tamojšia ekonomická kríza, ktorá donútila mnohých Venezuelčanov k úteku do susedných krajín.

Obavy o humanitárnu pomoc

Guaidó obvinil v pondelok venezuelskú armádu ovládanú Madurom, že plánuje odkloniť medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorá podľa neho smeruje do krajiny. Pred novinármi v Caracase uviedol, že to vyplýva z informácií získaných z „kruhov blízkych vysokému veleniu“.

Guaidóovi zástupcovia zároveň ohlásili na 14. februára krízové rokovania vo washingtonskom sídle Organizácie amerických štátov, ktoré má prispieť k tomu, aby sa pomoc dostala k Venezuelčanom čeliacim vážnemu nedostatku potravín a liekov.

Taliansko odmieta uznať Guaidóa za dočasného prezidenta

Taliansko nebude nasledovať príklad iných členov EÚ, ktoré uznali predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny. Podľa tlačovej agentúry DPA to vyplýva z pondelkového vyhlásenia talianskej vlády, ktoré sa však priamo nezmieňuje o uznaní Guaidóa inými štátmi EÚ, ako sú Británia, Francúzsko či Nemecko.

„Taliansko podporuje želanie Venezuelčanov, aby dospeli čo najskôr k slobodným a transparentným prezidentským voľbám v pokojnom a demokratickom procese, pri ktorom budú rešpektované zásady sebaurčenia,“ vyhlásila vláda v Ríme.

Taliansko v pondelok zablokovalo prijatie spoločného stanoviska EÚ k politickej kríze vo Venezuele, ktoré hovorilo o „individuálnom uznaní“ Guaidóa za dočasného prezidenta jednotlivými členmi EÚ. Rím však prisľúbil svoju účasť v medzinárodnej kontaktnej skupine, vytvorenej krajinami EÚ a Latinskej Ameriky s cieľom presadzovať nové prezidentské voľby vo Venezuele.

V talianskej vládnej koalícii, ktorú tvorí pravicovo-populistická Liga Severu (LN) a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), panujú ohľadne vývoja vo Venezuele nezhody. Zatiaľ čo LN sa prikláňa k ukončeniu pôsobenia venezuelského prezidenta Nicolása Madura, niektorí politici M5S s ním sympatizujú alebo odmietajú zaujímanie stanovísk v danom mocenskom súboji. Hnutie zároveň vyjadruje obavy, že nútený odchod Madura môže vyvolať vo Venezuele chaos podobne, ako sa to stalo v Líbyi, Afganistane alebo Iraku.