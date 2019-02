Lajčák absolvoval v Mníchove sériu bilaterálnych rokovaní

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák využil svoj druhý deň na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii na sériu bilaterálnych rokovaní so svojimi partnermi.

TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Necelý týždeň po návšteve ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea v Bratislave rokoval v nedeľu s poradkyňou amerického prezidenta a seniornou riaditeľkou Rady národnej bezpečnosti USA Fionou Hillovou.

Obaja zhodnotili súčasný stav bilaterálnej spolupráce, ako aj aktivity slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) s dôrazom na vývoj na Ukrajine. Lajčák v tejto súvislosti zdôraznil, že je to nielen priorita nášho predsedníctva, ale dlhodobo aj slovenskej zahraničnej politiky, keďže ide o krajinu susediacu so SR, ktorej bezpečnosť a prosperita je pre Bratislavu bytostne dôležitá.

Minister zároveň informoval partnerku o svojich nedávnych cestách do daného regiónu vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE a detailne jej priblížil situáciu z línie kontaktu v Luhanskej oblasti. S Hillovou si vymenili názory na to, aké kroky a aktivity by SR a USA mohli v rámci OBSE vyvinúť s cieľom riešenia tohto, ako aj ďalších konfliktov. Šéf slovenskej diplomacie taktiež zdôraznil dôležitosť transatlantickej väzby pre obe strany Atlantiku.

Lajčák sa s ministrom zahraničných vecí Kirgizskej republiky Čingizom Aidarbekovom zhodol na tom, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami sú dobré. Obaja vyjadrili nádej, že pozitívny trend v obchodnej výmene bude pokračovať. Partneri diskutovali o aktuálnom vývoji v regióne Strednej Ázie a o potenciáli OBSE z hľadiska jeho stability a rozvoja.

Aidarbekov potvrdil záujem svojej krajiny o budovanie intenzívnych vzťahov s členskými krajinami EÚ vrátane SR. Súčasne, vzhľadom na spoločnú hranicu s Afganistanom, poukázal na význam Kirgizska a krajín strednej Ázie pre bezpečnosť Európy. Lajčák akcentoval, že región zostáva v centre pozornosti slovenskej zahraničnej politiky, ako aj OBSE a potvrdil, že navštívi strednú Áziu v pozícii predsedu tejto organizácie.

Šéf slovenskej diplomacie sa stretol i s osobitnou predstaviteľkou úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre rodové záležitosti Melanne Verveerovou, ktorá pôsobí v tejto funkcii od roku 2015. Hovoril s ňou o možnostiach spolupráce počas slovenského predsedníctva v OBSE s presahom do jej všetkých troch dimenzií – politicko-vojenskej, ekonomicko-environmentálnej a ľudskej. Osobitnú pozornosť venovali posilneniu postavenia žien v spoločnosti.

Minister rokoval popri Mníchovskej bezpečnostnej konferencii aj so svojím arménskym rezortným partnerom Zohrabom Mnacakanianom. Obaja šéfovia diplomacií skonštatovali úspešný rozvoj bilaterálnej spolupráce, aktívny parlamentný dialóg a obojstranný záujem o rozvoj obchodno-hospodárskych vzťahov.

Mnacakanian informoval slovenského ministra o aktuálnom vnútropolitickom vývoji v krajine a o postoji arménskej vlády k riešeniu dlhotrvajúceho konfliktu v Náhornom Karabachu. Lajčák ocenil nedávne demokratické zmeny v krajine a prisľúbil podporu rozvoju vzťahov Arménska a EÚ. Zároveň informoval partnera o jeho zámeroch v pozícii úradujúceho predsedu OBSE pri hľadaní riešenia krízy v Náhornom Karabachu s cieľom znížiť utrpenie obyvateľov regiónu postihnutých konfliktom.

V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že jeho nadchádzajúca cesta do Arménska bude vhodnou príležitosťou na podrobnejšie oboznámenie sa s celkovou situáciou v regióne.

Vývoj situácie na západnom Balkáne a celkový vývoj situácie v Európskej únii boli hlavnými témami rokovania ministra Lajčáka s bývalým švédskym predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Carlom Bildtom. Spolu sa zhodli, že integrácia krajín západného Balkánu do EÚ je v záujme posilnenia bezpečnosti a stability na európskom kontinente.

Okrem spomínaných bilaterálnych aktivít poskytol Lajčák na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii rozhovor prestížnemu internetovému portálu Politico.