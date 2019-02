Rím sa čoraz viac zbližuje s Moskvou, prekážajú mu protiruské sankcie

Najnovšie to potvrdila Maria Casellatiová, šéfka talianskeho Senátu, ktorá je podľa ústavy druhou najvyššie postavenou osobou v krajine na Apeninskom polostrove. „Je potrebné vytvoriť podmienky, a obe strany sa na tom musia podieľať, aby sa súčasný systém sankcií a protisankcií podarilo prekonať,“ povedala pre agentúru TASS.

Keď Casellatiová rečnila v ruskom parlamente, vyzdvihovala význam Ruska, ktoré podľa nej zohráva dôležitú úlohu pri udržaní krehkej rovnováhy na medzinárodnej scéne. Opakovane spochybnila zmysel protiruských sankcií a dodala: „Nemôže byť reč o európskej civilizácii bez Ruska.“

Slová Casellatiovej kopírujú to, čo hovorievajú čelní predstavitelia talianskej vlády. Ich výroky pritom vyvolávajú otázniky spojencov nad zahraničnou politikou Ríma. Ten však, ako vidieť, sa rozhodol ísť vlastnou cestou. Až tak ďaleko, že sa nepochybne splnia slová premiéra Giuseppeho Conteho, ktorý na jeseň 2018 vyhlásil, že by rád privítal na návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina. Aktuálne mediálne úniky napovedajú, že šéf Kremľa by mal priletieť do Ríma v najbližších týždňoch.

Mimochodom, Conte patrí tiež k zástancom zrušenia protiruských sankcií EÚ. „Treba ich odvolať,“ povedal podľa agentúry Reuters, keď sa v októbri minulého roka stretol v Kremli s Putinom.

Podobne sa pred pár dňami vyjadril taliansky vicepremiér Luigi Di Maio: „Bojujeme a budeme bojovať proti neslávne známym sankciám vo vzťahu k Rusku, nie preto, že ľúbime Rusov alebo Američanov, ale kvôli tomu, že zastávame záujmy Talianov. Ak sú firmy, ktoré majú obrovské straty v súvislosti s protiruskými sankciami, potom treba prehodnotiť tento nástroj.“

Do politického klubu talianskych odporcov sankcií patrí aj minister vnútra Matteo Salvini. Tvrdí, že jeho krajinu musia zaujímať v prvom rade jej výrobcovia: „Podľa štúdie organizácie Coldiretti sankcie proti Rusku stáli farmárov jednu miliardu eur. Zostávam presvedčený, že toto embargo je sociálno-ekonomická absurdita, ktorú treba zastaviť, a pokúsime sa o to, aby to pochopili naši medzinárodní partneri,“ napísal Salvini na twitteri.

Celkovo talianski výrobcovia vyvážajúci do Ruska prišli od leta 2014 kvôli systému sankcií o obrovské peniaze. Súvisí to s odpoveďou Moskvy na kroky EÚ: „Ruské embargo doteraz stálo talianske firmy približne 12 miliárd eur,“ reagovala Európska komisia v apríli 2018 na interpeláciu talianskej europoslankyne Mary Bizzottovej.

Veľmi kritický postoj k sankciám nie je jediná vec, ktorou Taliansko dráždi spojencov v EÚ. Rím plánuje užšiu ekonomickú spoluprácu s Moskvou. Minister hospodárstva a financií Giovanni Troia totiž nedávno oznámil, že oba štáty sa v blízkom čase začnú zaoberať projektom, ktorého cieľom je vytvoriť spoločný investičný fond.

Talianska stopa na cestičke k Rusku tak vedie k dôležitej otázke, na ktorú zatiaľ nie je známa odpoveď: Kde všade sa môžu cesty z Ríma spojiť s trasou Moskvy a možno nakoniec až znefunkčniť protiruské sankcie EÚ?