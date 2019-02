Spor Poľska s Izraelom prekazil visegrádsky summit

Summit krajín V4 + Izrael pôvodne plánovaný na utorok sa presúva na druhý polrok 2019, čiže na obdobie, keď už visegrádske predsedníctvo po Slovensku prevezme Česko, potvrdil pre Pravdu tlačový odbor slovenského premiéra. „Udeje sa tak na základe požiadavky Poľskej republiky, ktorá takto reaguje na aktuálny vývoj diplomatických vzťahov medzi Izraelom a Poľskom. Premiéri Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska využijú návštevu na bilaterálne rokovania s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ako aj na trilaterálne stretnutie,“ doplnil tlačový odbor Úradu vlády.

Konflikt medzi Poľskom a Izraelom vyvolali komentáre izraelského premiéra Netanjahua a neskôr aj úradujúceho šéfa izraelskej diplomacie Jisraela Kaca o podiele Poliakov na holokauste. Podľa Netanjahua Poliaci počas druhej svetovej vojny pomáhali nacistom zabíjať Židov. To, že by Netanjahu obviňoval všetkých Poliakov z podielu na holokauste, neskôr poprela izraelská veľvyslankyňa vo Varšave aj úrad izraelského premiéra. Netanjahu vraj nemal na mysli celý poľský národ, ale jednotlivcov, ktorí kolaborovali s nacistami.

Šéf izraelskej diplomacie situácii nepomohol

Napätie však v nedeľu ešte vyostril nový úradujúci šéf izraelskej diplomacie Kac. „Som synom ľudí, ktorí prežili holokaust. Pri spomienke na holokaust nemôžeme robiť kompromisy: je jasné, že nezabudneme a neodpustíme. V diplomacii sa snažíte neurážať, ale historickú pravdu nikto nezmení. Mnoho Poliakov nepochybne kolaborovalo s nacistami. Antisemitizmus bol Poliakom vrodený pred holokaustom, počas neho i po ňom,“ povedal Kac podľa Reuters v rozhlase. Neskôr pre televíziu Rešet 13, z ktorej citoval Times of Israel, zas vyhlásil: "Ako povedal (bývalý izraelský premiér) Jicchak Šamir, ktorému Poliaci zabili otca: ,Poliaci sali antisemitizmus s materským mliekom'.“

Morawiecki označil výroky za rasistické

Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa následne rozhodol zrušiť plánovanú cestu do Izraela. Výroky izraelských predstaviteľov označil za „neprijateľné a rasistické“, Poliaci podľa neho po Židoch a Rómoch trpeli počas druhej svetovej vojny najviac zo všetkých národov. Spočiatku sa špekulovalo, že Morawieckeho na summite zastúpi šéf diplomacie Jacek Czaputowicz, napokon sa však Varšava rozhodla, že do Jeruzalema nepôjde nijaká delegácia.

Podľa Morawieckeho termín summitu nebol vhodne zvolený. „Varoval som ich (partnerov z V4) a varujem pred tým, že v Izraeli je volebná kampaň, začiatkom apríla sa tam budú konať voľby. To je okolnosť, ktorá zvyšuje teplotu politického sporu. Takže je tu aj riziko pre našich priateľov z Visegradskej skupiny, že budú napádaní, urážaní, tak ako minister zahraničných vecí Izraela pán Kac svojím rasistickým prejavom sa pokúša uraziť Poliakov falšovaním dejín,“ citoval poľského premiéra portál Tvn24.pl.

Izraelské médiá na druhej strane pripomínajú, že aj Poľsko čakajú na jeseň parlamentné voľby, pred ktorými vládna strana PiS s čoraz väčšou vervou rozohráva národnú kartu. Všimol si to aj popredný opozičný novinár, šéfredaktor poľskej mutácie magazínu Newsweek Tomasz Lis. Podľa neho si vláda svojou politikou robí v zahraničí priveľa nepriateľov a znižuje tak váhu krajiny vo svete. „Mať zlé vzťahy s Ruskom i Nemeckom, Izraelom i Iránom – na to treba skutočne výnimočný talent. Postavenie Poľska by bolo podstatne lepšie, keby páni z PiS jednoducho sedeli ticho,“ napísal Lis na twitteri.