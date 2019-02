Šéf ukrajinskej diplomacie Klimkin: Vyhoďte ich z okna!

„Donbas nebude už tým, čo býval. Je to iná krajina,“ upozornil „otec národa“ v súvislosti so situáciou na juhovýchode Ukrajiny. Podľa Kravčuka vládna moc sa musí zamyslieť nad tým, čo môže ponúknuť Donbasu na pozadí skúseností vo svete. „Musí rátať s tým, že Donbas bude žiadať viac slobody a práv,“ dodal Kravčuk v rozhovore pre ukrajinskú televíziu ZIK. V tejto súvislosti zdôraznil, že je mylné očakávať, že sa situácia na juhovýchode vyrieši sama od seba.

Porošenko Ak zastavíme paľbu, tak Ukrajina nebude

„Ide o reálne zhodnotenie situácie, ktoré charakterizuje politickú kvalitu Kravčuka,“ reagoval podľa očakávania aj ruský senátor Franc Klincevič, ktorý však zároveň konštatoval, že postoj ukrajinského exprezidenta je „hlasom volajúceho na púšti“. Potvrdzovala by to napokon aj vlastná vízia vládnej moci v Kyjeve týkajúca sa riešenia problému na juhovýchode Ukrajiny. Najnovšie sa o pálčivej téme zmienili prezident Petro Porošenko a šéf diplomacie Klimkin po návrate z nedávnej tradičnej bezpečnostnej konferencie v Mníchove.

„Ak Rusko prestane strieľať, tak bude mier. Ak však zastaví paľbu Ukrajina, tak Ukrajina nebude,“ vyhlásil ešte v Nemecku Porošenko. Jeho minister zahraničia bol „adresnejší“, keď nešetril kritikou na adresu únie. „Mnohí stále sledujú ruskú agresiu ako dramatický film z pohodlného divána bezpečnosti,“ konštatoval Klimkin na jednej zo sociálnych sietí s tým, že „pravdepodobne mnohým je to pohodlnejšie“. Ukrajinský šéf diplomacie zároveň nezabudol zdôrazniť, že ani prípadná zmena na poste hlavy štátu po voľbách, ktoré sa uskutočnia v posledný marcový deň, nič nezmení na terajšom postoji Kyjeva. „Neobávam sa, že sa zmení naše smerovanie v zahraničnej politike (vstup do EÚ a NATO – pozn. red.). Nový líder bude musieť rátať s názorom Ukrajincov,“ cituje ministra ukrajinský denník Evropejskaja pravda.

Ukrajinci si myslia svoje

A čo si myslia samotní Ukrajinci? Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky uskutočneného fondom Demokratické iniciatívy a Centrom Rozumkova začiatkom februára skoro 70¤% občanov je presvedčených, že v záujme mieru v Donbase mal by Kyjev staviť na kompromisy s Ruskom a so samozvanými tzv. ľudovými republikami. Viac ako 70 percent Ukrajincov je zase celkove nespokojných so súčasným smerovaním krajiny. A v prieskume z 28. januára skoro 60¤% respondentov bolo ochotných vzdať sa Donbasu v záujme ukončenia vojny. V ďalšom prieskume považujú občania za hlavné problémy Ukrajiny práve vojnu a nízke mzdy.