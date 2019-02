Sýrske sily podporované Washingtonom žiadajú bojovníkov organizácie Islamský štát, aby sa vzdali

Militanti organizácie Islamský štát (IS) brániaci svoje posledné maličké územie v Sýrii nemajú inú možnosť, ako sa vzdať, vyhlásili v pondelok Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Ich víťazstvo nad IS v Sýrii sa očakáva do niekoľkých dní, napísala tlačová agentúra AFP.