Huawei? Zaspali sme. Západ nemá víziu ako Čína

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo na nedávnej návšteve Slovenska povedal, že v súvislosti s bezpečnostnou hrozbou čínskej spoločnosti Huawei ukážu USA spojencom informácie, a verí, že na základe toho sa správne rozhodnú. Ako budú Američania presviedčať partnerov?

Nech je to Huawei alebo Kaspersky či akákoľvek spoločnosť, vždy je potrebné sa pozrieť na to, akú službu ponúkajú a aké informácie idú cez ich technológie a siete. A akú kontrolu môžu mať nad tým, kam tieto dáta tečú. Je to otázka národnej bezpečnosti. Musíme si uvedomiť, aké sú čínske zákony. Na základe nich jednotlivci a firmy musia spolupracovať s vládou v prípade zbierania spravodajských informácií. A potom sa pozrime, ako sa Čína správa geopoliticky. Snaží sa rozdeliť USA a Európu. Chce cez technológiu 5G získať vplyv v Afrike či na Blízkom východe.

USA okrem toho, že chcú poskytnúť spojencom informácie, takmer naznačujú, že tí, ktorí nebudú brať do úvahy bezpečnostné riziko spojené s Čínou, môžu čeliť sankciám.

Jedným zo spôsobov komunikácie s partnermi je, že americká vláda im ukáže, na základe čoho došla k záverom týkajúcim sa Huawei. Bez ohľadu na spomenuté technologické a geopolitické faktory je úlohou Spojených štátov, aby to vysvetlili krajinám, ktoré o tom nerozmýšľajú v širších súvislostiach. Zamyslime sa nad tým, čo by sa napríklad mohlo stať NATO v súvislosti s interoperabilitou medzi spojencami, keď budú krajiny budovať rôzne technologické si­ete.

V prípade, že USA budú robiť jedno a všetci ostatní niečo iné, tak to ohrozí fungovanie aliancie. Veľa štátov v Európe chce dostávať spravodajské informácie od USA. Ale keď bude infraštruktúra, cez ktorú sa odovzdávajú, možným trójskym koňom, tak nie je jasné, či Amerika bude spolupracovať so svojimi spojencami. Neviem si predstaviť sankcie zo strany Spojených štátov, ale môže sa stať, že Washington povie, že nebude NATO dávať informácie.

Ako mení túto situáciu technológia 5G, prečo ju treba chrániť?

Je to nová generácia bezdrôtovej technológie. Je stokrát rýchlejšia ako súčasná 4G sieť. Po čase by mohla eliminovať optické káble, čiže fyzickú infraštruktúru. Zariadenia pripojené na 5G sieť dokážu komunikovať bez časového posunu. Keď chceme mať inteligentné mestá, internet vecí, tak hovoríme o úplnej zmene. Je napríklad dôležité, aby požiarnici dostali rýchlo informácie.

Keď nastane nejaká komplexná kríza, tak je potrebné, aby ste vedeli o tom, čo sa deje, okamžite. Aby ste mohli rozhodovať. Možnosť vymieňať si a prijímať informácie v reálnom čase mení veci. Rozdiel medzi 4G a 5G sa nám môže zdať malý. V prípade, že chceme mať skutočne prepojenú spoločnosť, domy, autá a úrady, tak z ekonomického či vojenského hľadiska znamená zrýchlenie prijímania informácií obrovskú zmenu.

Čína je lídrom vo vývoji 5G sietí. Ako k tomu došlo?

Zaspali sme dobu. Čína je lepšia ako Západ, Európa, USA v dlhodobejšom plánovaní. Národné stratégie v Pekingu hovoria, že o 20 či 30 rokov má byť krajina globálnym hráčom. Čína je stále chudobný štát. Mení sa však nielen to. Čína má víziu, kde chce byť, a technológiu vníma ako prostriedok na to, ako sa tam dostať. Štát to dotuje, a týka sa to aj vývoja 5G. V tomto sa technologickým firmám v Číne ľahšie funguje, lebo vláda vie, čo chce dosiahnuť, a pumpuje peniaze tam, kde vidí tento záujem. V mnohých jednotlivých prvkoch, ktoré sú súčasťou technológie 5G, majú stále USA výhodu.

Keď však hovoríme o tom, ako to dať všetko dokopy a ako pripojiť túto sieť, tak Čína napreduje. Zaspali sme. Západ nemá takú víziu ani dostatočne nerozmýšľa nad tým, čo by bolo potrebné urobiť, aby ju geopoliticky a ekonomicky naplnil. Čína ju má a vie, že cesta vedie cez technológie.

Aj niektorí politici v strednej Európe však tvrdia, že diskusia okolo Huawei je viac komerčný boj s Čínou ako bezpečnostný problém. Čo si o tom myslíte?

Čína jednoznačne používa svoj súkromný sektor, ktorý v skutočnosti taký nie je, na dosiahnutie svojich geopolitických a zahraničnopoli­tických cieľov. Nedá sa v tomto prípade oddeliť ekonomický záujem od národnej bezpečnosti. V Číne je to jednoznačne prepojené. Peking má veľký plán. Znie to ako konšpiračná teória. Ale ja s nimi pracujem, a oni mi hovoria, že použijú všetky metódy na zabezpečenie svojich cieľov. Čínska ekonomika je prepojená s bezpečnostným aparátom.

Možno si bude teraz Západ dávať viac pozor na Peking. Ale to nie je celý svet. Smerujeme azda k tomu, že budeme rozdelení? Že časť sveta bude viac závislá od čínskych technológií a potom tu budú tí, ktorí ich budú vnímať ako bezpečnostné riziko?

Určite. Myslím si, že z pohľadu Číny je to úžasná príležitosť nahlodávať dôveru medzi spojencami ako USA a Európa. V iných oblastiach vidíme, že opäť smerujeme k súpereniu veľmocí. Áno, boli sme v období, keď sme sa všetci snažili dobre vychádzať. Vzhľadom na dianie v súvislosti s Ruskom a Čínou sa však teraz ukazuje, že sa vraciame do obdobia veľmocí. Peking má svoje projekty ako novú Hodvábnu cestu. Využíva rôzne možnosti financovania krajín, ktoré majú veľa obyvateľov, nemajú peniaze, a vedia, že technológie im pomôžu posunúť sa dopredu.

Pre tieto štáty národná bezpečnosť nie je taká dôležitá. Chcú ušetriť. Ak potrebuje napríklad štát v Afrike či Latinskej Amerike digitálne prepojiť 1 500 lekárov, tak táto krajina to bude brať ako prioritu, nie to, či takúto sieť niekto využije na špionáž. A Čína si tiež so Západom nerozumie v otázkach, ako sú ľudské práva či sloboda slova. Ale v mnohých iných krajinách toto nie je problém. Áno, smerujeme k väčšej polarizácii sveta.