Strmý pád kanadského miláčika

Justin Trudeau, šéf kanadskej vlády, sa možno predčasne poberie do politického dôchodku. Dobrú povesť si pokazil snahou ovplyvňovať vyšetrovanie korupcie veľkej firmy. Trudeau, ktorý bol donedávna miláčikom mnohých voličov, zrazu čelí výzvam na odstúpenie.

Kanadský premiér Justin Trudeau na snímke z minulého mesiaca pozdravuje svojich stúpencov v Montreale. Aktuálne však nemá dôvod usmievať sa, pretože jeho vláda čelí čoraz väčšej politickej kríze. Autor: SITA/AP, Ryan Remiorz

Jeho príbeh ukazuje, ako sa dá strmo padať z politických výšin. Na jeseň 2015 priviedol Liberálnu stranu k jednoznačnému víťazstvu v parlamentných voľbách, keď získala 184 z 338 mandátov. Bol to druhý najlepší výsledok liberálov v dejinách Kanady.

Na jar 2016, keď uplynul polrok od príchodu charizmatického Trudeaua na čelo vlády, ho 54 percent opýtaných hodnotilo ako správneho lídra. Bol to skvelý údaj, lebo opak si myslelo len 16 percent respondentov; zvyšní nemali jasný názor.

V súčasnosti po prevalení škandálu vyzerá pozícia premiéra otrasená. K opozičným politikom, ktorí ho posielajú preč z funkcie, sa totiž pridáva veľa jeho doterajších obdivovateľov.

Aféra vypukla, keď teraz už exministerka spravodlivosti a bývalá generálna prokurátorka Jody Wilsonová-Raybouldová podala svedectvo, že Trudeau na ňu tlačil, aby v podstate zamietla pod koberec trestné stíhanie strojárskej a stavebnej spoločnosti SNC-Lavalin. Podľa vyšetrovateľov táto firma podplácala vládu v Líbyi, aby získala zaujímavé zákazky.

Wilsonová-Raybouldová odišla z vlády minulý mesiac. Prezradila, že čelila tlaku, aby SNC-Lavalin neskončila pred súdom, pričom sa ju o tom usiloval presvedčiť medzi štyrmi očami aj samotný Trudeau.

K zmienenej političke sa teraz pridala Jane Philpottová, ktorá sa vzdala funkcie ministerky zodpovednej za vládne účty. "Žiaľ, stratila som dôveru k tomu, ako sa vláda stavia k prípadu. V danej situácii je pre mňa ďalšia účasť vo vláde neúnosná,“ citovala agentúra Reuters z jej vysvetlenia. Philpottová upozornila, že má vážne obavy z pokusov ovplyvňovať vyšetrovanie korupčnej kauzy SNC-Lavalin. "Jedným z princípov právneho štátu je, že osoba na čele generálnej prokuratúry nesmie byť vystavená politickému tlaku alebo zasahovaniu,“ dodala.

SNC-Lavalin podľa kriminalistov korumpovala líbyjskú vládu v širšom rozpätí rokov 2001 – 2011. Údajne išlo dovedna v prepočte o 35 miliónov eur. "Usvedčenie na súde by mohlo viesť k tomu, že firma sa nebude môcť 10 rokov uchádzať o štátne zákazky v Kanade, čo by pre ňu znamenalo veľkú ujmu,“ uviedla stanica BBC. SNC-Lavalin zároveň musí počítať s hrozbou vysokej pokuty.

Trudeau potvrdil, že s Wilsonovou-Raybouldovou hovoril o kauze strojárskej a stavebnej spoločnosti, ale popiera, že by akýmkoľvek spôsobom zneužil postavenie verejného činiteľa. "Vo všetkých debatách s ňou som postupoval v súlade so zákonom a primerane,“ povedal na svoju obranu. Doplnil, že "vláda sa obávala, že tisíce Kanaďanov by mohli stratiť pracovné miesta, keby SNC-Lavalin išiel pred súd“. Tieto slová fakticky dokazujú, že sa za firmu prihováral.

Škandál nahráva opozícii zvlášť preto, že sa pomaly zvolebnieva – voľby sa totiž uskutočnia v októbri tohto roku. Šéf konzervatívcov Andrew Scheer dôrazne vyzval Trudeaua, aby rezignoval. Aféra mu výrazne uškodila u voličov. "Dovedna 41 percent opýtaných si myslí, že premiér urobil niečo zlé, keď vstúpil do prípadu SNC-Lavalin. Len 12 percent respondentov sa nazdáva, že nespravil chybu,“ informoval o prieskume verejnej mienky denník Globe and Mail (zvyšní oslovení sa nevedeli jasne vyjadriť).