Bielorusko by nemalo považovať NATO za nepriateľa, tvrdí Lukašenko

Bielorusko by nemalo vnímať štáty Severoatlantickej aliancie ako nepriateľské, a to i napriek hysterickým reakciám Moskvy. Na konferencii o medzinárodnej politike to dnes v Minsku povedal bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Vzťahy na báze vzájomnej úcty s členskými štátmi NATO by podľa neho v konečnom dôsledku posilnilo bieloruskú bezpečnosť.