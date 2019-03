KĽDR údajne prestavuje budovy v stredisku na odpaľovanie rakiet

Juhokórejský denník JoongAng Ilbo v stredu napísal, že o vývoji v severokórejskom zariadení Tongčang-ri deň predtým informovala poslancov počas súkromného brífingu juhokórejská tajná služba. Článok na webstránke 38 North, ktorá sa špecializuje na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), sa zase odvoláva na zábery z komerčných satelitov, ktoré naznačujú, že sa prestavba niektorých objektov v stredisku začala niekedy medzi 16. februárom a 2. marcom.

JoongAng Ilbo sa vo svojej správe odvolával na nemenovaných poslancov, ktorí sa na utorkovom stretnutí zúčastnili a tvrdili, že im riaditeľ tajnej služby Suh Hun povedal, že v stredisku rekonštruujú stavby vrátane striech a dverí. Podľa jeho slov je tento krok prípravou na znovuspustenie testovania striel dlhého doletu v prípade, že by nukleárna diplomacia úplne zlyhala, alebo ide o pridanie ďalších konštrukcií na odpálenie zariadenia dramatickejším spôsobom, aby KĽDR ukázala svoj záväzok k denuklearizácii v prípade, že by prišli americkí inšpektori alebo by sa rokovania s Washingtonom uberali dobrým smerom.

Podľa správy 38 North v stredisku znovu stavajú prepravnú budovu, pričom pri nej možno vidieť podporné žeriavy, postavené steny aj novú strechu. Na ploche určenej na testovanie motorov zase podľa webstránky pravdepodobne znovu stavajú konštrukciu na podporu motorov. Aj tam na budovách na palivo a okysličovadlo dali nové strechy.

Kancelárie juhokórejských poslancov, ktorí sa v utorok zúčastnili na spomínanom brífingu, dané správy zatiaľ nepotvrdili.

Demontovanie častí zariadenia, ktoré sa nachádza na severozápade krajiny, je jedným z viacerých krokov, na ktoré sa KĽDR podujala, keď začala rokovať s Južnou Kóreou a USA. V uplynulých rokoch ho využívala na vysielanie satelitov, podľa Organizácie Spojených národov tým však kryla testovanie raketovej technológie, za čo na krajinu uvalila sankcie.

