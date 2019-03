Izrael: Dohoda alebo úplatok storočia?

Konkrétne „dohodu storočia“ (Deal of the Century), ako ju už stihli ironicky charakterizovať samotní Palestínčania. S pozitívnou reakciou sa však návrh nestretol ani v Rusku, ktoré preberá taktovku diania na Blízkom východe, ale ani v Izraeli.

„Zdá sa, že po dvojročnom očakávaní nejde o dohodu, ale úplatok storočia,“ reagoval napríklad izraelský portál Detaly.co.il. V tejto súvislosti citoval informáciu denníka New York Times, podľa ktorej podstata Trumpovho plánu spočíva v poskytnutí hospodárskej pomoci Palestínčanom, Egyptu, Jordánsku a možno aj Libanonu vo výške niekoľkých miliárd dolárov.

„Koľko to bude konkrétne, dozvieme sa až po izraelských parlamentných voľbách. Teda po 9. apríli. Vtedy by mal byť oficiálne zverejnený obsah zámeru prezidenta USA,“ špekuluje spomínaný izraelský zdroj, zatiaľ čo New York Times, odvolávajúc sa na vlastný informačný prameň, tvrdí, že iba Palestínčania by mali dostať 25 miliárd a ďalších 40 miliárd vraj rozdelia USA medzi ostatných.

„Trump je zaujatý a ako taký sa nehodí na úlohu sponzora mierových rozhovorov,“ cituje agentúra AP palestínskeho lídra Mahmúda Abbása v reakcii na, ako tvrdí portál Al Kuds, asi dvestostránkový dokument.

Aj v Jeruzaleme netaja, že „dohoda storočia“ je už teraz odsúdená na neúspech. „Ak sa totiž niekto pokúsi vytvoriť arabský štát na kopcoch na západnom brehu Jordánu, tak nemá šancu uspieť,“ upozorňuje portál Inn.co.il. Podľa neho žiadna izraelská vláda nepripustí vytvorenie štátu, ktorý by sa „s vysokou pravdepodobnosťou zmenil na ďalší Hamastan“.

Keď 29. novembra 1947 VZ OSN hlasovalo za vznik dvoch štátov – židovského a arabského – na západnom brehu Jordánu a rovnako aj za medzinárodný štatút Jeruzalema, netušilo, aký to bude mať tragický dosah na dlhé roky. Vtedy však za Palestínu hlasovalo 33 štátov, vrátane Francúzska, USA aj ZSSR. Proti bolo 13 krajín a zdržalo sa 10. Napríklad Británia. Od začiatku boli proti nielen susedné arabské krajiny, ale aj arabské obyvateľstvo v samotnej Palestíne.

Arabi odmietali myšlienku návratu Židov do Palestíny, pretože, ako tvrdili a dodnes to nie je inak, ide o ich územie. A to bol aj začiatok otvorených ozbrojených konfliktov medzi židovskými a arabskými ozbrojenými formáciami.

Na Trumpom avizovanú iniciatívu reagovala aj Moskva. Rovnako ako väčšina ju neprijala a ponúkla alternatívne riešenie blízkovýchodného konfliktu, ktorému dominuje palestínsko-izraelská kríza.

„Stále sme pripravení prijať na summite v Moskve predstaviteľov Palestíny a Izraela. V tejto súvislosti je poľutovaniahodné, že situácia v palestínsko-izraelskych vzťahoch je stále zložitá. V tomto smere chýba konsolidované medzinárodné úsilie. Rovnako chýbajú aj rokovania medzi oboma stranami. Výsledkom je prudko sa zhoršujúca situácia priamo na mieste,“ konštatoval najnovšie šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v rozhovore pre kuvajtskú agentúru KUNA.

Podľa Lavrova „dohoda storočia“ je navyše v rozpore s medzinárodnými princípmi riešenia konfliktov. Rovnako ako politici v Jeruzaleme aj šéf ruskej diplomacie pripomenul, že celé dva roky sa o iniciatíve hovorí, ale jej finálnu podobu nik doteraz nevidel. „A teraz prezentáciu návrhu dohody odložili na obdobie po vzniku nového izraelského kabinetu,“ pripomenul aj minister Lavrov.