Pasažierov a posádku letu Virgin Atlantic dali nakrátko do karantény

Všetkých pasažierov a posádku charterového letu britskej spoločnosti Virgin Atlantic z ostrovného štátu Barbados do Londýna museli dať v stredu po prílete nakrátko do karantény, pretože na palube sa rozšírila choroba. Záchranári ošetrili 30 ľudí a troch následne previezli do nemocnice. Informovali o tom samotné aerolínie a záchranná služba, ktoré citovala tlačová agentúra AP.