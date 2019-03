Trumpa a Babiša spájajú škandály i názory, píše The Guardian

„Na vyšetrovania údajných pochybení týkajúcich sa jeho podnikateľského impéria reagoval tým, že sa vykreslil ako obeť politického honu na čarodejnice. Útočí na vedúcich vyšetrovateľov jeho prípadu a zároveň sa podľa svojich kritikov tajne snaží brániť vyšetrovaniu. Úloha jeho detí sa tiež dostala do hľadáčika,“ napísal The Guardian a upozornil, že tento popis nesedí len na Trumpa, ale i na Babiša.

The Guardian čitateľov tiež približuje, že český premiér, ktorý je druhým najbohatším človekom v Česku, má za sebou úspešnú podnikateľskú kariéru, zároveň však čelí obvineniu zo stretu záujmov a podvodného čerpania peňazí z fondov Európskej únie.

Nie vo všetkom sú ale Babiš s Trumpom podobní. „(Babiš) je úplne nepochybne inteligentnejší než Trump, rozhodne je viac vzdelaný,“ citoval The Guardian Michala Musila z magazínu Reportér. Britský denník uviedol, že sa Babiš očividne teší väčším politickým istotám. Ako príklad spomenul prípad Babišovho syna Andreja Babiša mladšieho, ktorý minulý rok v novembri novinárom povedal, že ho otec nechal uniesť na Ruskom okupovaný Krym. Obľuba Babiša, ktorý vtedy čelil protestom a výzvam na rezignáciu, naopak v prieskumoch verejnej mienky vzrástla. Premiér sa proti obvineniu z únosu ohradil a poukázal na synovu duševnú chorobu.

O Babišovej popularite svedčí podľa The Guardian i to, že keby sa teraz konali voľby, premiérovo hnutie ANO by ich takmer s istotou vyhralo. „Babiš, ktorý sa stal premiérom v roku 2017, nedávno povedal, že by v tejto funkcii chcel zotrvať do roku 2025. To je cieľ, ktorý podľa niektorých môže ohroziť len to, keby na rastúce české hospodárstvo náhle doľahla recesia,“ napísal denník.

Jíři Pehe, riaditeľ pražskej súkromnej vysokej školy New York University in Prague, na ktorého sa The Guardian odvoláva, hodnotí Babišov politický prístup ako oligarchický populizmus. Líši sa totiž od viac zideologizovaných smerov predstaviteľov iných postkomunistických východoeurópskych krajín, ako sú maďarský premiér Viktor Orbán a predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslav Kaczyński.

Zatiaľčo predáci v Poľsku a Maďarsku sa našli v krajne pravicovom nacionalizme a otvorenom konflikte s Bruselom, Babiš zvolil skôr centristický kurz, ktorým i napriek nesúhlasu s migračnou politikou EÚ udržiava Česko v harmónii s európskym blokom.

Takýto prístup ale môže byť od Babiša podľa The Guardianu čisto pragmatický, determinovaný obchodnými záujmami a ne demokratickým presvedčením. Agrofert, ktorého bol premiér predtým vlastníkom, predminulý rok z kvôli českému zákonu o strete záujmov vložil do poručníckeho fondu a nemá na neho momentálne žiadny vplyv, totiž spolieha na únijné dotácie. V apríli sa navyše očakáva, že Európska komisia zverejní výsledok vyšetrovania Babišovho možného dotačného stretu záujmov.