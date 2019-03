Skončí Trudeau ako Clintonová?

Nie je Trump

"Keby to bol Trump, tak je to len jedna z mnohých afér. Pre premiéra Trudeaua je problém v tom, že sa teraz ukazuje rozdiel medzi jeho imidžom skauta a politikou moci, ktorú tu hrá,“ pripomenul pre Pravdu Gil Troy, expert na dejiny politiky z McGillovej univerzity v Montreale.

Pred parlamentným výborom pre spravodlivosť dnes vystúpil niekdajší hlavný Trudeauov poradca Gerald Butts. Bol to práve on, kto mal údajne tlačiť na bývalú generálnu prokurátorku a exministerku spravodlivosti Jody Wilsonovú-Raybouldovú, aby kauzu podozrivých obchodov SNC-Lavalin nepreverovala. Butts vyhlásil, že jej len povedal, že o prípade musí rozhodnuť ona.

Pre túto aféru začiatkom týždňa odstúpila ministerka zodpovedná za vládne finančné operácie Jane Philpotová. Podľa kanadskej televízie rezignácia rešpektovanej členky kabinetu poriadne otriasla Trudeauovými ľuďmi. Exministerka uviedla, že stratila dôveru v to, ako sa vláda stavia ku kauze SNC-Lavalin.

Trudeau má len 47 rokov a volebné víťazstvo jeho liberálov sa v roku 2015 zrodilo na vlne odporu a únavy z deväťročnej vlády konzervatívcov. Nový premiér predstavoval progresívnejší smer politiky, dával väčší dôraz na otázky klimatických zmien a neváhal prijať tisíce utečencov, ktorí sa snažili uniknúť pred vojnovými konfliktmi na Blízkom východe.

No zdá sa, že Trudeau svojím charizmatickým sebavedomým vystupovaním vytváral v očiach voličov predstavu, ktorú teraz nie celkom dokáže naplniť. Kanadské médiá tvrdia, že v súvislosti s aférou SNC-Lavalin chystá predseda vlády novú komunikačnú taktiku. Dá sa vraj predpokladať, že Trudeau predstúpi pred Kanaďanov ako kajúcnik, ktorý sa ospravedlní za prípadné prešľapy, ktoré sa mohli stať.

Voľby budú v Kanade najneskôr 21. októbra. V niektorých prieskumoch verejnej mienky vedú liberáli, v iných zase konzervatívci.

"Ešte tak pred mesiacom všetko nasvedčovalo tomu, že je pravdepodobné, hoci nie na sto percent isté, že Trudeau a jeho liberáli zvíťazia v októbrových voľbách. Asi by stratili nejaké kreslá, možno by museli vytvoriť menšinovú vládu. No teraz sa zdá, že takmer určite v prieskumoch verejnej mienky konzervatívci aspoň krátkodobú narastú,“ uviedol pre Pravdu Paul Adams, expert na politickú komunikáciu z Carletonskej univerzity v Ottawe. "Škandál vniesol do budúcich výsledkov volieb prvok obrovskej neistoty. Dnes sa už asi nedá hovoriť o tom, že liberáli sú favoritom hlasovania. Treba však povedať, že s veľkou pravdepodobnosťou budeme vidieť veľmi rôznorodé výsledky prieskumov,“ myslí si Adams.

Ťažké časy

"Je dosť možné, že škandál ovplyvní popularitu vládnucich liberálov. Ich podpora už klesala pre odpor proti daniam z emisií z fosílnych palív či migrácii a utečencom. Súčasný škandál podporuje nálady proti Trudeauovi. Je pravdepodobné, že aféra zmobilizuje populistov, keď budú mať konkrétny terč. Podobne ako to bolo v prípade podpory pre Trumpa. Terčom sa vtedy v kampani stali e-maily Hillary Clintonovej,“ pripomenul pre Pravdu politológ Andrea Perrella z Univerzity Wilfrida Lauriera v kanadskom Waterloo.

Samozrejme, v roku 2016 bývalá americká ministerka zahraničných vecí prehrala prezidentský súboj s Trumpom. "Trudeau prežíva ťažké časy. Mnoho jeho voličov v roku 2015 neboli skutoční liberáli. Nechceli však opäť vládu konzervatívcov. Ďalší zase dúfali, že Trudeau naozaj bude presadzovať progresívne myšlienky,“ uviedol Perrella. "Bývalý premiér Quebecu Robert Bourassa hovoril, že v politike je týždeň dlhý čas a rok je večnosť. Voľby nebudú ani za týždeň, ani za rok. Voliči možno jednoducho na tento škandál zabudnú. Ale môže sa stať aj to, že premiérov imidž utrpí a jeho oponenti budú mať dosť času, aby si skonsolidovali svoje politické základne,“ vyhlásil Perrella.