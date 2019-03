Neustúpime, odkazujú orbánovci po ultimáte

Deň po tom, čo dal Manfred Weber ultimátum Viktorovi Orbánovi, volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP) nevidí žiaden náznak, že by sa maďarský premiér chystal splniť podmienky na udržanie jeho Fideszu v najväčšej straníckej rodine EÚ.

„Signály, ktoré prichádzajú od Viktora Orbána a maďarskej strany Fidesz, nie sú povzbudzujúce,“ povedal pre Reuters nemecký konzervatívny politik, ktorý je kandidátom EPP na post šéfa Európskej komisie. „Spravili sme niekoľko pokusov o budovanie mostov, ale Maďarsko nepodniklo žiadne kroky ani úsilie smerom k nám,“ dodal.

EPP tento týždeň spustila procedúru, ktorá môže vyústiť do vylúčenia Fideszu z jej radov. O osude Fideszu sa má rozhodovať už na najbližšom politickom zhromaždení európskych ľudovcov 20. marca. Vylúčenie alebo pozastavenie členstva Fideszu požaduje trinásť členských organizácií EPP z desiatich krajín a viacerí poprední politici vrátane dosluhujúceho predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.

„Viktor Orbán musí okamžite a navždy ukončit kampaň svojej vlády proti Bruselu,“ odkázal v utorok Weber do Budapešti. Vo zvyšných dvoch podmienkach ultimáta trval na tom, aby sa maďarský premiér ospravedlnil ďalším členským stranám EPP, ktoré minulý týždeň nazval „užitočnými idiotmi“ a zabezpečil, aby v Budapešti nastálo zostala Stredoeurópska univerzita. Univerzita, ktorú založil americký finančník maďarského pôvodu George Soros pod tlakom nového na ňu šitého zákona musela ohlásiť odsun väčšiny študijných programov z Maďarska.

Odpoveď priamo od Orbána do stredy neprišla. Ale viacerí ľudia z jeho blízkeho okolia naznačili, že premiér necúvne a neospravedlní sa. „Počúvame iné názory vrátane Weberovho. Ale dôležitejšia ako stranícka disciplína je obrana európskych kresťanských hodnôt a zastavenie migrácie. V tom nemôžeme ustúpiť,“ napísal na twitteri štátny tajomník pre medzinárodnú komunikáciu Zoltán Kovács.

Ozval sa aj spoluzakladateľ Fideszu europoslanec Tamás Deutsch, ktorý sa otvorene vysmial požiadavke na ospravedlnenie. „Toto nie je nejaký detský žúr, kde si ma trocha poťahal za vrkoč a mňa to bolí,“ povedal Deutsch pre televíziu ATV. Obhajoval aj plagátovú kampaň, ktorá s využitím tvárí Sorosa a Junckera obviňuje Brusel, že členským krajinám EÚ chce nanútiť prijatie prisťahovalcov. Podľa europoslanca Fideszu ide len o uplatňovanie slobody prejavu: „Ak má niekto na isté otázky bruselskej byrokracie kritický názor, tak nech ho vysloví.“ Deutsch tiež nevidí nijakú drámu v tom, ak v politickej rodine EPP nie všetky strany majú na všetko rovnaký názor. „Keď sú v EPP takí členovia, ktorí sa s nami nezhodnú, tak je jasné, že sú tam takí členovia, s ktorými sa my nezhodneme,“ poznamenal s tým, že to ešte nie je dôvod na rozchod.

Bývalý podpredseda Európskeho parlamentu László Surján vo vzdore voči EPP zašiel ešte ďalej. „Starý kresťanský demokrat môjho druhu sa necíti dobre v dnešnej EPP,“ napísal v provládnom denníku Magyar Nemzet. „Za seba môžem povedať, že kandidátov Fideszu volím nie preto, že patria k Európskej ľudovej strane, ale práve napriek tomu,“ dodal. Surján odmietol názor, že bez podpory EPP by bol Fidesz v Európskej únii izolovaný. „Poľská vládna strana nepatrí do EPP, ale stále je integrálnou súčasťou EÚ,“ poznamenal.

Orbán sa v minulosti opakovane s veľkými sympatiami vyjadroval o protiutečeneckej politike nielen poľskej vládnej strany, ale aj talianskej a francúzskej krajnej pravice vedenej Mateom Salvinim a Marine Le Penovou. Hovorca Fideszu Balázs Hidegvégi však dementoval informáciu portálu Politico, podľa ktorej predstavitelia maďarskej vládnej strany už začali sondážne rozhovory so Salviniho a Le Penovej ľuďmi o vytvorení spoločnej frakcie v budúcom Európskom parlamente.

„Fidesz nerokuje so žiadnou inou skupinou strán alebo frakciou. Všetky takéto správy sú falošné,“ povedal Hidegvégi pre spravodajský portál týždenníka HVG.