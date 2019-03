Pellegrini sa má stretnúť s Trumpom. V Bielom dome

„Pracuje sa na tom, zatiaľ termín nie je,“ povedal jeden z nich. „Môže to byť možno na jeseň tohto roku, pretože na jar 2020 už budú voľby do NR SR,“ poznamenal druhý zdroj zo Slovenska. „Americká administratíva má záujem o priame stretnutia s lídrami spojeneckých členských krajín NATO. Platí to aj o vašom štáte. Téma Pellegriniho návštevy je v štádiu pokročilých konzultácií,“ reagoval nemenovaný predstaviteľ Washingtonu.

Prípadné prijatie premiéra Pellegriniho v Bielom dome by malo veľký význam pre rozvoj slovensko-amerických vzťahov. Pavol Demeš, niekdajší minister medzinárodných vzťahov SR

Denník Pravda požiadal o oficiálne stanovisko obe krajiny. „Úrad vlády SR nedokáže vopred informovať o žiadnych cestách premiéra kamkoľvek do zahraničia, pokiaľ veci ešte nie sú dohodnuté a neexistuje presný dátum návštevy,“ znela slovenská odpoveď. Treba podotknúť, že je to štandardný postup, zvlášť v prípade, ak ide o možnú cestu v horizonte niekoľkých mesiacov. „V tejto chvíli neohlasujeme žiadnu návštevu,“ reagovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Pavol Demeš, niekdajší minister medzinárodných vzťahov SR, zdôraznil, že návšteva šéfa slovenskej exekutívy by bola dôležitá udalosť: „Prípadné prijatie premiéra Pellegriniho v Bielom dome by malo veľký význam pre rozvoj slovensko-amerických vzťahov a podčiarklo by našu opakovane deklarovanú zahraničnopolitickú orientáciu. Bolo by to dôležité najmä v časoch, keď sa ozývajú hlasy spochybňujúce naše transatlantické spojenectvo,“ povedal pre Pravdu. Demeš dodal, že by sa navyše potvrdili slová ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea, ktorý nedávno navštívil krajiny strednej Európy vrátane Slovenska a tlmočil zvýšený záujem Trumpovej administratívy o náš región.

Podľa zistenia Pravdy sa Pompeo rozprával s Pellegrinim o jeho možnom stretnutí s Trumpom počas nedávnej na Slovensku. Americký minister bol v Bratislave 12. februára.

Záujem dostať sa k americkému prezidentovi

O pozvanie k Trumpovi sa v krajinách visegrádskej štvorky, do ktorej patrí Slovensko, mimoriadne usilujú český prezident Miloš Zeman a maďarský premiér Viktor Orbán. Kým prvý z nich nepochybne neuspeje, nie je vylúčené, že druhého predbehne Pellegrini, prípadne sa nakoniec šéf vlády v Budapešti ani do Washingtonu nedostane.

Zeman logicky vypadáva z hry, pretože práve v tých dňoch je v USA český premiér Andrej Babiš. Otázne je, či to vyjde Orbánovi, lebo napriek enormnej snahe mu Trump doteraz neposlal pozvánku. Podľa informácií Pravdy od nemenovaného diplomata pritom Budapešť poskytla veľké prostriedky lobistom v Spojených štátoch, aby napomohli prijatie šéfa vlády v Bielom dome. Použité peniaze však zatiaľ nepriniesli výsledok.

Orbán, ktorý ako prvý líder z členských krajín EÚ verejne podporil Trumpa už v jeho predvolebnej kampani v roku 2016, je podľa zdrojov Pravdy veľmi sklamaný, že sa nič nepohlo. Predčasne preto stiahol Réku Szemerkényovú z funkcie veľvyslankyne v USA, ktorá tam pôsobila od februára 2015. „Trump sa ujal moci v januári 2017, Orbán ju odvolal z jej postu v septembri 2017,“ konštatoval diplomat s tým, že ambasádori opúšťajú svoj post tradične najmenej až po štyroch alebo piatich rokoch a nie po 2,5 roku ako v prípade Szemerkényovej.

Nemalé peniaze z Budapešti mal vraj dostať Steve Bannon, do augusta 2017 Trumpov hlavný stratég. Najväčší balík peňazí – dovedna zrejme až okolo 10 miliónov dolárov – od Orbánovej vlády podľa informácií Pravdy získala Nadácia iniciatívy Maďarska pôsobiaca v USA, v ktorej patrí jedno z hlavných miest April H. Foleyovej, bývalej americkej veľvyslankyni v Budapešti. V tejto diplomatickej funkcii pôsobila v období 2006 – 2009, čiže v čase vládnutia Georgea Busha mladšieho z tábora republikánov, do ktorého patrí aj Trump. Ani jej úsilie dosiaľ Orbánovi neprinieslo ovocie.

Politici zo Slovenska v sídle prezidenta USA

Spomedzi slovenských lídrov sa naposledy dostal do Bieleho domu Fico – vo funkcii predsedu vlády ho v novembri 2013 prijal vtedajší prezident Barack Obama. Kiskovi ako prezidentovi sa počas jeho päť rokov trvajúceho mandátu nepodarilo podobné stretnutie vo Washingtone ani s Obamom, ani s Trumpom.

Naopak, Ivanovi Gašparovičovi ako hlave štátu to vyšlo – v októbri 2008 s ním v Bielom dome rokoval niekdajší prezident George Bush ml. O ich stretnutí sa objavili informácie, že ho výrazne pomohli vybaviť slovenskí krajania v USA. Nebola to však pravda. Išlo o výsledok vytrvalého úsilia slovenskej diplomacie priviesť Gašparoviča do sídla prezidenta Spojených štátov.