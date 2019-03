Zeman: Nevpustenie člena ruskej delegácie do ČR je hlúpa provokácia

Za hlúpu provokáciu považuje český prezident Miloš Zeman nevpustenie člena delegácie ruského ministerstva priemyslu a obchodu do Českej republiky. Zeman to vyhlásil vo štvrtok večer v televízii Barrandov. Zároveň varoval, že to môže narušiť hospodársku spoluprácu, informoval spravodajský portál Novinky.cz.