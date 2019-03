India bude mať v prenájme od Ruska ďalšiu jadrovú ponorku

Agentúra AFP uviedla, že rokovania o prenájme jadrovej ponorky trvali niekoľko mesiacov. Indické ministerstvo obrany pritom nechcelo potvrdiť podpísanie zmluvy s Ruskom, indické médiá však uviedli, že ponorka bude Indii dodaná do roku 2025. Podľa indického denníka The Economic Times ide o ponorku triedy Ščuka-B (v kóde NATO Akula). Postavia ju v dokoch v ruskom meste Severodvinsk, pričom do nej namontujú indické vybavenie.

Nová ponorka bude pomenovaná Čakra III. Vystrieda Čakru II, ktorú Rusko odovzdalo Indii na lízing v roku 2012. Odhaduje sa, že Čakra III sa bude používať najmenej desať rokov.

Prvú atómovú ponorku ruskej výroby získala India od Ruska na lízing ešte v roku 1988.

Rusko, ktoré bolo počas studenej vojny spojencom Indie, zostáva hlavným dodávateľom zbraní pre indickú armádu. Na krajiny, ktoré s Ruskom podpísali zmluvy o dodávkach vojenskej techniky a zariadení, pritom Spojené štáty uvalili sankcie.

India však podobne ako USA má obavy z rastúceho vplyvu Číny v Indickom oceáne, kde malo Naí Dillí tradične výsadné postavenie.

Čína a India sa v roku 2017 dostali do sporu o náhornú plošinu Doklam v Himalájach, na ktorú si okrem Pekingu robil nárok aj Bhután, blízky spojenec Indie. Konfrontácia sa začala v júni 2017, keď India vyslala vojakov do regiónu Doklam v Bhutáne, aby zabránili čínskym ženistom vo výstavbe cesty. Išlo o jeden z najvážnejších konfliktov medzi Indiou a Čínou za uplynulé desaťročia.

Čína sa okrem toho angažuje aj na Srí Lanke a Maldivách, teda v krajinách, ktoré India považuje za svoju sféru vplyvu. Čína svoj vplyv v týchto štátoch zvyšuje prostredníctvom svojej iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta (BRI). India má z tohto projektu obavy vzhľadom na to, že hlavná časť tejto tzv. Novej hodvábnej cesty prechádza cez Pakistanom spravovaný Kašmír, teda región, o ktorý sa sporí Naí Dillí s Islamabadom a ktorý je aj príčinou najnovšieho vyostrenia situácie medzi týmito krajinami.