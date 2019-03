V talianskej vláde to iskrí, Salvini s Di Maiom si posielajú odkazy cez médiá

Vicepremiér Luigi Di Maio, líder koaličného Hnutia piatich hviezd, na piatkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že jeho koaličný partner, Liga (bývalá Liga severu) Mattea Salviniho porušuje koaličnú zmluvu. V tej totiž podľa neho je okrem iného definované, že vláda v projekte tunela nebude pokračovať, minimálne nie bez toho, aby sa o ňom pokúsila opäť rokovať s európskymi partnermi a zmeniť podmienky pre Taliansko.

Salvini, momentálne suverénne najpopulárnejší politik v Taliansku, v piatok vyhlásil, že pri realizácii tohto projektu „pôjde až do konca“. Mnohí, vrátane Di Maia, si to vyložili tak, že sa vyhráža položením vlády. „Je neprípustné ohrozovať existenciu vlády niečím, čo máme vo vládnej zmluve,“ odkázal Di Maio Salvinimu.

V talianskej vláde sa objavili trhliny už dávnejšie. Medzi oboma koaličnými stranami sa začali objavovať názorové odlišnosti napríklad v tematike migrácie, kde sa Hnutie piatich hviezd zasadzovalo za to, aby krajina pomohla spomedzi utečencov zachránených na mori aspoň ženám a deťom, pričom Salvini a jeho Liga boli proti. Spory sa najnovšie preniesli už aj do oblasti dopravy, pričom situácia sa teraz vyhrotila najmä preto, že v pondelok je deadline, kedy má talianska vláda podpísať kontrakty s dodávateľmi projektu 57,5-kilometrového tunela medzi talianskym Turínom a francúzskym Lyonom.

Odmietanie tohto projektu bolo pre Di Maia a jeho Hnutie piatich hviezd jednou z hlavných predvolebných tém, pričom hnutie voličov presviedčalo, že tento projekt je pre krajinu príliš drahý a má vážne ekologické úskalia.

Salvini naproti tomu argumentuje, že ak by Taliansko od projektu odstúpilo, vyšlo by ho to omnoho drahšie ako jeho dokončenie. Talianska trať má byť totiž súčasťou vysokorýchlostného železničného ťahu naprieč celou Európu, vedúceho z portugalského Lisabonu až do Kyjeva na Ukrajine, a Taliansko by za odstúpenie od projektu muselo platiť veľké pokuty.