Trump deklaroval koniec islamistického kalifátu po dobytí Bághúzu

Urobil tak po tom, ako Sýrske demokratické sily (SDF) definitívne dobyli poslednú baštu IS, ktorou bola dedina Bághúz na východe Sýrie.

„Mám to potešenie oznámiť, že Spojené štáty spoločne so svojimi partnermi… oslobodili všetky územia v Sýrii a Iraku, ktoré kontroloval IS, teda 100 percent (územia) ‚kalifátu‘,“ uviedol prezident vo vyhlásení, z ktorého citoval americký spravodajský server The Hill.

Džihádisti z IS stratili podľa Trumpa už všetku moc a prestíž, hoci z času načas o nich ešte môže byť počuť. „Sú lúzeri a vždy aj lúzermi zostanú,“ uvádza sa vo vyhlásení šéfa Bieleho domu.

Zároveň však zdôraznil, že Spojené štáty neprestanú byť „ostražité“ a budú spoločne s partnermi pokračovať v boji proti IS, kdekoľvek bude operovať, až do konečnej porážky radikálnych islamských teroristov.

Dedina Bághúz, ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom, bola v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a oddielmi SDF. Do Bághúzu sa uchýlili stovky najodhodlanejších džihádistov. Útočiace pozemné jednotky SDF letecky podporovala aj Spojenými štátmi vedená medzinárodná koalícia.