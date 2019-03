Mueller neodhalil spolčenie Trumpa s Ruskom pred voľbami v roku 2016

Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa americký prezident Donald Trump alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016. Uviedlo to v nedeľu ministerstvo spravodlivosti USA, ktoré citovala agentúra AP.