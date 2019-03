Vymení v USA ruskú stopu ukrajinská?

„Demokrati by mali teraz obrátiť list. Z politického hľadiska by mal každý prijať výsledky vyšetrovania a sústrediť sa na (volebný) rok 2020. Hlavne demokrati by mali dostať rozum a priznať si, že vec sa skončila a že treba ísť ďalej. V opačnom prípade si voliči uvedomia, že jediným programom demokratov je boj s Trumpom. A to nie je víťazná platforma,“ upozornila aj komentátorka Alice Stewartová pred kamerami CNN.

Demokrati sa však nevzdávajú škandalóznej karty so zasahovaním do vnútorných vecí USA zvonku. Viacerí pozorovatelia predpovedajú, že budú žiadať nové vyšetrovanie a využívať pritom vedúce postavenie v Kongrese USA. Demokrati už v tomto smere podnikli prvé kroky, aby „ruské sprisahanie prezidenta USA“ ostalo „životaschopné“. Je predpoklad, že budú útočiť proti prezidentovi minimálne dovtedy, kým časť Muellerovej správy bude utajená.

Všetko je ináč

„Vieme o rokovaní v Trump Tower v júni 2016, vieme o rozhovoroch v cigarovom bare s Kilimnikom (Konstantin Kilimnik, ruský politický poradca – pozn. red.), vieme o stretnutiach s Kisľakom (Sergej Kisľak – ruský diplomat – pozn. red.) na zjazde republikánov v Clevelande. A teraz máme vari veriť, že všetko to nie je pravda?“ vyjadril sa podľa očakávania pochybovačne komentátor Chris Matthews v televízii MSNBC zameranej proti prezidentovi USA.

Pomoc Trumpovi však prišla z nečakanej strany – z Ukrajiny. Konkrétne od prokurátora Jurija Lucenka. V rozhovore s Johnom Solomonom, viceprezidentom spoločnosti Capitol Hill Publishing Corp, ktorej patrí vydanie The Hill, sa Lucenko, stúpenec expremiérky Tymošenkovej, otvorene rozrečnil. Podľa neho v záujme volebného víťazstva Hillary Clintonovej v roku 2016, volebnej súperky Trumpa, Kyjev podhodil „kompromitujúce“ fakty na adresu volebného štábu neskoršieho víťaza hlasovania. Pomstychtivý Trump sa ponúkanej šance vzápätí chytil, keď na jednu zo sociálnych sietí napísal, že „ruská stopa sprisahania sa skončila, ale vymenila ju stopa ukrajinská v prospech Clintonovej“. Bude vari nasledovať Trumpova odvetná šou, kladú si dnes niektorí otázku. V takom prípade by to mohlo znamenať, že súčasná ukrajinská vládna moc síce nakoniec získa stratenú pozornosť USA, ale, ako upozorňuje portál Mignews, v Kyjeve z toho nebudú mať radosť. Navyše finále prípadnej „ukrajinskej stopy“ by mohlo časovo vyústiť do americkej predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2020.

V očakávaní novej šou

Aj podľa agentúry RIA Novosti je vraj stratégia jasná: Trumpa budú naďalej hanobiť ako zradcu a agenta KGB bez ohľadu na oficiálne závery Muellerovej správy. „Ibaže takáto taktika bude sotva efektívna, pretože samotné médiá prijali dokument osobitného prokurátora ako riešenie poslednej inštancie,“ pripomína spomínaný zdroj. A nielen v USA sa objavujú hlasy, podľa ktorých ak prieskumy verejnej mienky potvrdia záujem o ďalšiu politickú šou pod titulom „Nájsť a potrestať tých, ktorí zasahujú do amerických volieb“, tak nie je vylúčené, že Trump sa skutočne rozhodne pre novú šou. Jej politické následky budú však veľmi vážne.

„Ukrajina v možnej šou už vyhrala kasting na úlohu tzv. zdroja zla. Bude zaujímavé sledovať, ako tentoraz dopadnú, aj keď čiastočne, na hlavy ukrajinských politikov dôsledky všetkých tých zákonov o trestaní za zasahovanie do amerických volieb, ktoré toľko skloňujú senátori a kongresmani v USA na adresu Ruska,“ špekuluje o možnom ďalšom vývoji aj agentúra Ria Novosti.