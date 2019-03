Porošenko ich sklamal, spoliehajú sa na Tymošenkovú

Valerij Kuznecov pri veľkom portréte bývalej premiérky Julie Tymošenkovej ukazuje volebné noviny s jej podobizňou. Autor: Miroslav Čaplovič, Pravda

Dôchodcovia Valerij Kuznecov a Valentyna Kolesnyková rozdávajú v centre Kyjeva letáky a volebné noviny podporujúce političku, ktorú chcú mať za novú hlavu štátu. "Od nástupu Porošenka k moci v roku 2014 sa nič podstatné k lepšiemu nezmenilo. Naopak, myslím si, že okráda štát. Keby zostal v kresle ešte jedno funkčné obdobie, tak sa Ukrajina zrúti,“ mieni Kuznecov.

O kúsok ďalej oslovuje okoloidúcich Kolesnyková, aby si vzali štvorstranové agitačné noviny o Tymošenkovej. "Porošenko nesplnil nič významné zo svojich slov. Pred májom 2014, keď vyhral prezidentské voľby, sľuboval, že vojna na východe Ukrajiny sa skončí do dvoch týždňov, ale vojaci tam zomierajú naďalej,“ pripomína "Ubezpečoval tiež, že výmenný kurz hrivny k doláru sa vráti na dobrú úroveň, ale s hodnotou našej meny sa stal opak. Už mu neverím ani nos medzi očami. Neurobil pre občanov nič chvályhodné,“ sťažuje sa dôchodkyňa.

Penzia ako pre žobráka

Obaja agitátori šomrú na smiešne nízky dôchodok. "Mesačne poberám 1¤800 hrivien. Mám šťastie, že ma nesužujú ochorenia, lebo v opačnom prípade by som nechával veľa peňazí v lekárni,“ hovorí Kuznecov, ktorého výška penzie je v prepočte len okolo 50 eur. Jeho sused síce dostáva takmer 4¤000 hrivien, ale tiež nemôže vyskakovať od radosti. "Celý život robil v chemickej fabrike, z rizikového pracoviska si odniesol poškodené zdravie. Za lieky zaplatí mesačne viac ako 1¤500 hrivien,“ objasňuje penzista.

Ešte horšie ako on je na tom Kolesnyková: "Som na úrovni žobráka. Štát mi vypláca najnižšiu možnú penziu, čo je 1¤500 hrivien. Jediným šťastím je, že ľuďom ako som ja, s minimálnym dôchodkom, poskytuje subvencie na bývanie. Čiže neplatím nájomné.“

Obaja penzisti si musia dávať pozor na to, aký tovar si v potravinách vložia do nákupného košíka. "Každá jedna hrivna má pre mňa cenu. Aj keď si idem kúpiť len minerálku,“ zdôrazňuje Kuznecov. "Môžem si dovoliť len výrobky, ktoré sú zľavnené. Či už mlieko, alebo múku,“ upozorňuje Kolesnyková.

Postup do druhého kola

Kuznecov je presvedčený, že Tymošenková by ako prezidentka dala veci v štáte do poriadku. Kolesnyková sa vyjadruje opatrne, napriek tomu, že niekdajšej premiérke odovzdá svoj hlas: "Samozrejme, že si nemyslím, že Julia Volodymyrovna zabezpečí, aby nám padali do úst pečené holuby z neba, ale určite stelesňuje nádej. Na rozdiel od grázla Porošenka. Jediné, čo počas jeho vládnutia na Ukrajine prekvitá, je korupcia.“ Na doplňujúcu otázku, či trochu pochybuje o kvalitách Tymošenkovej, utrúsi toto: "Poznáte na Slovensku slová o tom, že nepriateľ vášho nepriateľa je váš priateľ? Takto sa pozerám na ňu a na Porošenka.“

Kým Kolesnyková si netrúfa odhadnúť, s akým súperom by Tymošenková po nedeľňajšom hlasovaní mohla postúpiť do druhého kola volieb, Kuznecov, naopak, v tom má jasno: "S Porošenkom.“ Tvrdí, že populárny herec a komik Volodymyr Zelenskyj neprejde do finále: "Voliči určite chápu, že by nevládol on, ale jeden oligarcha z pozadia, ktorý ho už teraz riadi.“

Seriózne prieskumy verejnej mienky však favorizujú Zelenského – mal by podľa nich prejsť z prvého kola do rozhodujúceho duelu s najvyšším počtom získaných hlasov. Na prednej strane tenkých volebných novín, ktoré penzisti rozdávajú, je, naopak, výsledok ankety, z ktorej vyplýva, že jednoznačne vedie Tymošenková, druhý je Zelenskyj a až na treťom mieste sa nachádza Porošenko. "Julia Volodymyrovna by nikdy nemanipulovala s číslami! Iní klamú!“ podráždene odpovedá Kuznecov na otázku, ako je možné, že Tymošenková sa cíti na prvom mieste, keď podľa viacerých prieskumov nemá ani istý postup do druhého kola.

Voľby: Tymošenko verzus Tymošenko

Kým Kuznecova posledná otázka rozčúli, Kolesnyková pokojne reaguje na provokatívnu poznámku, že viacerí chodci si možno vezmú leták len preto, aby ho hodili do najbližšieho koša na odpadky. "Dôležité je, aby si to prečítali aj voliči, ktorí sú rozhodnutí hlasovať za Juliu Volodymyrovnu. Všimnite si tento jeden text,“ ukazuje na palcový titulok zvýraznený v červenom rámčeku. Upozornenie od Kolesnykovej znie zmysluplne.

O čo ide? Na hlasovacích lístkoch sú vytlačené dve takmer totožné mená, odlišuje ich od seba len niekoľko písmen. Expremiérka, ktorá si neprechyľuje priezvisko, je uvedená ako Julia Volodymyrovna Tymošenko. Jeden z málo významných protikandidátov sa volá Jurij Volodymyrovič Tymošenko. (Menný zoznam uchádzačov sa začína priezviskom.) "Čert, aby ho zobral aj s niekým, kto ho primal kandidovať iba preto, aby zmiatol voličov Tymošenkovej,“ hromží Kolesnyková.

Zaváži každý hlas?

Je obava, o ktorej hovorí, naozaj opodstatnená? "Nepreceňoval by som to. Predpokladám, že pri odovzdaní svojho hlasu sa môže pomýliť maximálne 0,5 % až 1 % voličov, čo prídu do volebných miestností podporiť Tymošenkovú,“ nazdáva sa politológ Olexij Haraň.

V očakávanom súboji o druhé postupujúce miesto medzi Porošenkom a Tymyšenkovou však môže zavážiť každý hlas. "Jeden najnovší prieskum ukázal, že súčasný prezident má mierny náskok pred niekdajšou premiérkou, iný aktuálny vypovedá o tom, že mieru podpory majú podobnú,“ hovorí Jevhen Bystryckyj, profesor z Národnej akadémie vied Ukrajiny.

Odpoveď na otázku, kto postúpi do finále, bude známa už na konci tohto týždňa. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v nedeľu.